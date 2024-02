¿Quién fue la actriz con la que Julián Román vivió un incómodo beso? Le contamos

Julián Edgardo Román Rey, es un reconocido actor colombiano, que actualmente tiene 46 años y se ha destacado por su participación en varias telenovelas nacionales e internacionales, destacando entre ellas: ‘El Señor de los Cielos’, ‘El General Naranjo’, ‘Nadie me quita lo bailao’, ‘Hasta que te conocí’, ‘La viuda negra’, ‘Tres Caínes’, entre otras.

El bogotano ha estado alejado de las pantallas en los últimos años, pues se ha dedicado principalmente al teatro, sin embargo, ha sido tendencia en repetidas ocasiones por sus opiniones políticas en redes sociales.

En los últimos días, ha estado presente en varias entrevistas, con diferentes emisoras y medios de comunicación, ya que muy pronto se estrenará la serie ‘La Sustituta’, donde tiene un papel importante, junto a reconocidas actrices como Majida Issa y Geraldine Zivic.



En una de estas entrevistas, Julián Román habló de varias anécdotas a las que se ha enfrentado en su carrera, sin embargo, hubo una que llamó la atención, pues el actor confesó que vivió un incómodo momento en una escena de un beso, con una reconocida actriz mexicana.



Julián Román dijo en una entrevista con la emisora ‘Los 40’ que esto ocurrió cuándo interpretaba a Juan Gabriel, en la producción mexicana ‘Hasta que te conocí’ y tuvo un pequeño inconveniente cuando tenía que hacer una escena de beso.



“Yo me arrepiento de lo que hice. Sucede que la otra actriz fumaba mucho, aunque en la serie nosotros no éramos pareja y luego el libretista nos dijo que debíamos tener escenas de besos”, narró el actor.

El bogotano confesó que al leer el guion y tras la solicitud del director de hacer la escena, él decidió hablar con su compañera antes de grabar y le pidió que dejara de fumar, por lo menos una hora antes de la grabación y que antes comiera menta, ya que asegura no tolerar el olor a cigarrillo y lo que más llamó la atención fue que la actriz hizo caso omiso a la solicitud.



Además, confesó que esto se repitió en varias ocasiones por lo que decidió aplicar la misma técnica y llevarse una cebolla al set para comérsela antes de iniciar la grabación, indicó que esto no salió como él esperaba.



“Esa era como la tercera vez y eso no fue agradable, entonces me llevé una cebolla, la masqué, nos dimos el beso y la cara de la nena fue de sorpresa y me dijo: ‘¡Qué!’”, confesó el bogotano.



Detalló que luego de la inesperada reacción de la mujer, él le respondió: “Yo siento lo mismo con el cigarrillo, entonces jugamos a eso”. Así mismo, aseguró que no le volvería a hacer esto a una compañera.

