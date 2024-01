Julián Román dio a conocer cuánto gana un actor en Colombia y qué condiciones enfrentan

Hace poco, el actor Julián Román, de 46 años, estuvo como invitado en el programa ‘Cómo amaneció Bogotá’ de ‘Tropicana’. Allí se tocó temas relacionados con su trabajo y su vida personal.

Según confesó, gracias a la Ley del actor, una actividad que está empezando a ser aceptada como una profesión, ha llevado a que quienes quieran hacer parte del mundo del cine, teatro y televisión, estudien y reciban acreditación.

(Lea también: El ‘sablazo’ que le manda Marbelle a sus colegas artistas que apoyaron a Petro).

“Cuando nosotros empezamos con la Ley del actor, nos cayeron encima y nos decían que nosotros íbamos a decidir quiénes podían actuar y quienes no. Realmente esa no era nuestra intención, nuestra intención era, el director que quiera trabajar con actores naturales lo puede hacer, pero cuando trabaja con ese muchacho que lo va a utilizar durante seis meses, lo va a tratar como un actor profesional, porque qué pasaba, llamaban actores naturales, pero les pagaban tres pesos, los ponían a trabajar 24 horas”, dijo Román.

Añadió: “Ya hay universidades, la Universidad de Antioquia, la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional, hay una cantidad de instituciones que están sacando actores profesionales”.

Julián Román se refiere al sueldo de los actores

Asimismo, Julián Román habló del dinero que se gana. Este varía de acuerdo con el reconocimiento que tenga la persona y su papel dentro de la producción.



El sueldo que un actor podría ganar por ser el protagonista de una serie sería de alrededor de 40 millones de pesos por filmar tres meses.

(Le podría interesar: Julián Román recordó el día que le abrió un concierto a Daddy Yankee).

De este dinero, el 20 por ciento es el pago de mánager, se descuentan impuestos, salud y pensión, lo demás queda para él.



“Hoy en día una serie se graba en tres meses, usted gana 40 millones de pesos, por eso, pero descuente cosas, porque es que todo el mundo dice: ‘40 millones’, pero es que usted debe darle el 20 por ciento a la mánager, el IVA, el ICA las retenciones, salud”, detalló.

Además, agregó que por un personaje secundario, se llega a negociar entre 20 y 15 millones de pesos.



“Hoy lo que pasa es que tú haces trabajos muy cortos y puede uno quedarse un año, dos años viviendo de lo que tienes que ahorrar, porque tiene que ahorrar, entonces esta ley para qué sirve para que nos empiecen a tratar realmente como trabajadores”, aseveró.

Julián Román habla de su pareja

En la misma conversación, Julián Román habló de su novia, la actriz venezolana Juliette Pardau, con quien lleva varios años de relación.



El colombiano confesó por qué ellos no publican casi nada juntos en las redes sociales: “Ella y yo tenemos algo, nos gusta hacer una cosa y es como no publicar tanto lo de la vida privada por una razón sencilla: y es que, si yo le quiero decir que la amo, la extraño, se lo digo a ella. No tengo que ponérselo en Instagram para que todo el mundo me dé la aprobación y me escriban”.

(No deje de leer: Julián Román realizó comentario a Agmeth Escaf por lanzarse a la política: 'Gravísimo').

Julián Román: De Fontibón a Buenos Aires, un Viaje transformador

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Lanzamiento de ‘Griselda’: la química entre Karol G y Sofía Vergara en la alfombra roja

Aerolínea baja de avión a hombre que expulsó gases en pelea con otros pasajeros

Nintendo da fecha del cierre de los servicios online para Nintendo 3DS y Wii U