Julián Román dice que perdió contrato tras ser tachado de ‘subversivo’

El actor colombiano Julián Román, quien ha dejado en claro sus posiciones antiuribistas y es una de las voces más críticas del gobierno actual, reveló hace poco que le cancelaron un contrato debido a esas opiniones políticas.



En entrevista con ‘Blu Radio’, el artista contó que en una ocasión no fue elegido para ser la imagen de una marca después de que lo señalaran de “guerrillero”.

“Perdí un contrato de una campaña de motos porque según el concepto de la persona (el contratista) yo era subversivo y guerrillero”, afirmó.



Sin embargo, también contó que esto no es una constante y que “no he sentido que no me llamen a trabajar o me hayan cerrado las puertas de un proyecto por mis posiciones políticas”.



(Le recomendamos leer: Yina Calderón a Andrea Valdiri: usted es lo más lindo de Barranquilla).

Según el concepto de la persona (el contratista) yo era subversivo y guerrillero FACEBOOK

TWITTER

Román suele expresarse en su cuenta de Twitter, red social en la que se desatan fuertes debates y el ambiente puede llegar a ser agresivo e insultante.



"Me atacaron con bodegas", contó, refiriéndose a grupos creados como parte de una estrategia digital para generar o mover tendencias en la red y que generalmente son impulsados en esa plataforma.



También indicó que hacen uso de un programa en el que ponen palabras negativas y crean tendencias en contra de figuras públicas.



“Un señor me escribió y me contó que trabajaba para una agencia en donde se creaban tendencias negativas contra mí, Adriana Lucía y otros”, dijo el actor de 43 años.



(Le puede interesar: Julián Román es tendencia en Twitter por su activismo).

(Si nos lee desde la app vea aquí un Instagram TV del actor).

​

A pesar de esto, afirmó en el medio ya citado que no va a dejar de dar sus opiniones y enviar mensajes al Gobierno Nacional con respecto al nepotismo, corrupción, asesinatos de líderes sociales, entre otros temas que suele tratar: “Yo opino de política porque soy ciudadano, pago impuestos y siento la necesidad de hacerlo”.



El pasado mes de diciembre Julian Román fue tendencia en el país luego de que se publicara un video en el cual se le observaba recibiendo una nueva moto Harley.



Tras la publicación del clip, el artista fue blanco de una lluvia de críticas por parte de algunas cuentas uribistas. “Todo comunista ama lo que dice que odia”, trinó la senadora del partido Centro Democratico, María Fernanda Cabal, junto al video del intérprete.



(Le puede interesar: ‘Hubiera dado el dinero a pobres’: Polo Polo a Román por moto Harley).

Todo comunista ama lo que dice que odia. https://t.co/kEOyloWXLp — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 20, 2020

(Si nos lee desde la app vea aquí el trino de la senadora).



El actor, por su parte, respondió a las críticas en varios trinos y tomó con humor el asunto. En uno de ellos le respondió a la política: “Hay una gran diferencia entre comprar moto y votos... Besos”.

Hay una gran diferencia entre comprar moto y votos... besos! — Julián Román (@JulianRoman) December 20, 2020

(¿Nos lee desde la app? vea aquí la respuesta del actor).



(Siga leyendo: Julián Román respondió a críticas que recibió por comprarse una Harley).



Tendencias EL TIEMPO