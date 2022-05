El actor Julián Román hizo parte de un video hecho por diferentes actores y actrices del país, que se sumaron a la campaña de Gustavo Petro por la presidencia de Colombia.

En el video, en el que aparecen también Carolina Ramírez, Carmenza Gómez, Marcela Valencia y Fabio Rubiano, Román reveló la situación familiar que tuvo tras la muerte de su padre, el también actor, Edgardo Román.

La confesión de Román

Román contó que tras la muerte de su padre, el pasado 8 de enero, un día después le salió la pensión.



“¿Ustedes pueden creer que a mi papá el día que se murió… al otro día le salió la pensión?”, dijo el actor.

El video, luego de hacerse viral, tuvo reacciones, como la del senador Gustavo Bolívar, quien manifestó en Twitter: "Algo doloroso. Julián Román cuenta en esta tertulia de actores y actrices que adhieren a la campaña de Petro y Francia, que a su padre le llegó la pensión al día siguiente de morir. Jodida realidad. A muchos les llega la cita de la EPS con el especialista cuando ya han muerto".



Román no fue el único que expuso esta situación con las pensiones. Rubiano también dejó su comentario.



“Ya voy a cumplir 40 años de trabajo y no voy a tener pensión. En tres añitos voy a pedir mi platica, lo que haya por ahí, que me alcanzará para montar otra obra ja ja ja”, dijo.Y Román le respondió: “O para pagar la anterior”.

