Imelda Garza Tuñón, ahora viuda de Julián Figueroa, rompió el silencio tras darse a conocer el deceso de su esposo, quien perdió la vida a los 27 años. La joven recurrió a sus redes sociales y compartió una serie de fotografías al lado de su pareja, con quien sostuvo una relación amorosa desde hace nueve años, destacando el amor que siente por él y lo desconsolada que se encuentra.

Figueroa, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia murió, tras atravesar un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Fue encontrado sin signos vitales en su habitación.

Julián Figueroa y Joan Sebastian. Foto: Instagram: @ julian_f.f

Pese a que la noticia de su deceso se supo desde la noche del Domingo Santo, no fue sino hasta que el lunes que Christain Villegas, el relacionista público de Maribel Guardia, hizo públicas las causas de la muerte del joven cantante.

La esposa de Figueroa subió un par de fotografías junto a él. Le hizo una despedida a su esposo y el padre de su hijo -niño que el próximo 2 de mayo cumplirá cinco años-.

"Te amo por siempre. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore", escribió la mexicana, quien contrajo nupcias con Julián en 2017.

'Tiene una enfermedad que se llama alcoholismo'

A lo largo de su relación, la cual dio inicio en 2013, vivieron altos y bajos, pues la también cantante indicó que habían terminado en diferentes ocasiones.

"Él tiene una enfermedad que se llama alcoholismo y hay veces que la gente tiene recaídas. (...) He vivido muchos episodios con él cuando ha estado así y la depresión que viene con él es muy fuerte, entonces no me quedó más que apoyarlo obviamente enojada", reveló en una entrevista con el programa de televisión De Primera Mano.

Con los años y su matrimonio, se convirtieron en un equipo, por lo que, ni pese al episodio en que Julián besó a una fan, pudieron separarse. En aquel momento, el músico pidió disculpas a su esposa y se comprometió a ganarse nuevamente su confianza.

"Le ofrezco una disculpa a mi esposa, que creo es a la única a la que le puedo decir algo al respecto. Mi esposa es el amor de mi vida, lo siento si de alguna forma mi comportamiento no fue el mejor", señaló.

El Universal / México (GDA) y REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

