Julia Roberts reflexiona sobre la muerte de su exnovio Matthew Perry: 'Es desgarrador'

El pasado 28 de octubre falleció Matthew Perry, el actor del personaje Chandler Bing en la serie 'Friends'. Un hecho que no solo marcó a sus seres queridos, amigos y fans, sino que las personas que fueron cercanas al actor en algún momento también se sienten afligidas al respecto, como es el caso de Julia Roberts.



La actriz estadounidense, conocida por su largo trayecto en su profesión, fue novia de Perry durante unos meses en la década de 1990, y recuerda con gran cariño aquella época en la que era cercana con el actor.



(Lea también: Mensajes que los actores de 'Friends' le dejaron a Matthew Perry: 'Descansa, hermanito').

Perry compartió set con Roberts durante una escena en la que la estadounidense interpretó a una compañera de clase de la infancia de Chandler Bing, en el episodio de 1996 "The One After the Super Bowl", que traduce en "Después del Super Bowl", de la serie "Firends".



"Todos fueron muy acogedores conmigo, como si fuera un personaje único. Fue un momento muy divertido", informó Roberts para Entertainment Tonight a través de una entrevista.



(Siga leyendo: ¿Qué pasará con el patrimonio de Matthew Perry? Estos son los posibles herederos).



Fue en ese tiempo cuando Perry salió por tres meses con la actriz, pero la dejó porque "había sido demasiado demasiado para él", así lo escribió en su autobiografía "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" (Amigos, amantes y aquello tan terrible).

Episodio "The One After the Super Bowl", de "Friends". Foto: Friends

El actor escribió que aprovechó aquella escena que compartieron en la serie para enviarle detalles: "Le envié tres docenas de rosas rojas y la tarjeta decía: 'Lo único más emocionante que la perspectiva de que estés en el programa es que finalmente tengo una excusa para enviarte flores'".



Según se lee en su libro, fue una gran etapa de enamoramiento la que vivió con Roberts, pues "lo hacía sonreír como un chico de 15 años en su primera cita".



Sin embargo, explicó que no pudo con ello y decidió terminar su relación a los tres meses: "Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Siempre había estado seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué no lo haría? Yo no era suficiente; nunca podría ser suficiente. Estaba destrozado, no era digno de ser amado".



(Puede leer: Courteney Cox despidió a Matthew Perry con historia inédita sobre su amor en 'Friends').



Prefirió romper con la actriz antes de que ella lo hiciera con él. "En lugar de afrontar la inevitable agonía de perderla, rompí con la bella y brillante Julia Roberts".



Roberts recordó todos sus momentos durante la entrevista con Entertainment Tonight y dijo: "El fallecimiento repentino de alguien tan joven es desgarrador. Creo que eso nos ayuda a todos a apreciar lo que tenemos y a seguir adelante de manera positiva lo mejor que podamos".

