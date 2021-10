Julia Pastrana: la triste y dolorosa vida de la primera 'mujer barbuda'

Julia Pastrana era una mexicana conocida como ‘la primera mujer barbuda’. Ella fue, al menos, la primera de la que se tuvo registro.



Viajó por Estados Unidos y Europa, sorprendiendo a los curiosos tanto por su físico como por su talento histriónico.

A lo largo de su trayectoria recibió muchos apodos insultantes: ‘La mujer más fea del mundo’, ‘La mujer mono’ o ‘La mujer oso’ fueron algunos.



Incluso se dijo que ella era un híbrido entre un hombre y un primate.



Todos aquellos epítetos ofensivos correspondían a su aspecto: tenía el rostro cubierto de pelo oscuro, labios gruesos y encías prominentes debido a una condición en su mandíbula.



Con el tiempo sus compañeros de espectáculo y los espectadores comprendieron que era tan humana como cualquiera. Su aspecto se debía solo a la hipertricosis que padecía.



De empleada a fenómeno de circo, Pastrana obtuvo gran fama con el tiempo y, según se cuenta, también una gran fortuna que no disfrutó, pues su vida no fue muy grata a pesar del reconocimiento.



Ser una mujer poco común

Aunque no se ha encontrado su acta de nacimiento, se dice que Julia Pastrana nació el 14 de febrero de 1834 en Sinaloa, México.

Ella es Julia Pastrana, vivió en el siglo XIX y fue tratada como un 'fenómeno de circo'. Foto: Archivo particular

Además de su velludo cuerpo, otra de sus características era su baja estatura. Medía tan solo un metro con 35 centímetros. Su aspecto era muy inusual en aquel entonces.



Según los registros históricos, Julia trabajó como empleada doméstica para Pedro Sánchez, gobernador de Sinaloa entre 1836 y 1837. Un administrador de la Aduana del puerto de Mazatlán mostró interés en ella y ‘se la compró’ a Sánchez con el fin de exhibirla como fenómeno de circo.



Eso sí: quien sacó mayor provecho de la peculiaridad de Pastrana fue Theodore Lent, quien primero hizo de intermediario para una gira y luego se convirtió en su esposo y manager.



“Lent se convirtió en ‘dueño’ legal de esa mujer a quien trataba como un objeto. Y la explota como atracción circense, obligada a mostrar su apariencia física, haciendo gala de sus talentos musicales y de baile”, asegura la cadena española ‘SER’.



La explotación de una artista

El historiador mexicano Ricardo Mimiaga señaló a ‘Infobae’: “(Julia) bailaba y cantaba en distintos idiomas, era mezzosoprano. Es justo que se le reconozca como una digna representante del género femenino que padeció la discriminación y que no sólo sea recordada como un fenómeno, como la mujer mas fea del mundo”.



Además de haber sido exhibida por su aspecto, Pastrana era una artista y tenía montado un todo un show durante sus giras por Europa y Estados Unidos.



“Aparecía con una máscara cubriéndose la cara, mientras la audiencia esperaba impaciente”, narra ‘El Heraldo’, de México.



Su histrionismo fue tal que el mismo Ricardo Mimiaga ha trabajado para que Julia sea reconocida como artista y no solo como un fenómeno.



Él también contribuyó a la repatriación del cuerpo.

Una herencia genética

Los informes indican que ‘la mujer barbada’ padecía hipertricosis lanuginosa. Esta se caracteriza por tener cabello que crece de manera uniforme en todo el cuerpo, excepto en las palmas y plantas de los pies, según Sanitas.



La Entidad Promotora de Salud también indica que el crecimiento de pelo en zonas del cuerpo donde habitualmente no crece no es más que un problema estético y no es un riesgo para la salud.



La revista 'American Journal of Human Genetics’ indica que la mayoría de casos se dan por una mutación genética, puede ser congénita (ligada al cromosoma X) y se suele nacer con el síndrome, aunque también hay casos de quienes lo desarrollaron después.



Los autores de aquel estudio marcaron la enfermedad como 'extremadamente rara' y localizaron a tres familias de la etnia Han, en China, “que presentaban una herencia autosómica dominante de la hipertricosis terminal generalizada”.



Se trata, entonces, de un síndrome que se puede heredar.

'Síndrome del hombre lobo', conocido como hipertricosis. Consiste en el crecimiento de pelo, tanto en cantidad como en grosor, en zonas del cuerpo donde habitualmente no crece. Esta enfermedad no significa ningún peligro para la a salud sólo representa un problema estético. pic.twitter.com/4gQ1kIYkzq — Curiotweet (@Curiotweet1) September 7, 2021

Un triste final y un largo regreso a casa

En medio de los espectáculos por distintas naciones, los registros históricos indican que, en 1859, Pastrana se embarazó y dio a luz en 1860, en Moscú.

Además de tener más vello de lo normal, también tenía un problema en la mandíbula y una estatura de 1,35 m. Foto: Archivo particular

El pequeño niño heredó el gen de su madre y sus características físicas, sin embargo, ambos murieron poco después del parto.



“Los actos inhumanos de Theodore no terminaron allí. Al morir madre e hijo ¿cuál sería la fuente de sus ganancias? Optó por embalsamar ambos cuerpos a cargo del doctor Sokolov, de la Universidad de Moscú, y los mostró al público”, comenta ‘SER’.



Los restos de la artista, quien vivió en el siglo XIX, pasaron por distintos dueños que los exhibieron hasta 1973. Luego su cuerpo reposó en el Instituto de Medicina Forense de Oslo y después en el Departamento de Anatomía de la Universidad de Oslo.



En 2013, después de 150 años de su muerte, los restos fueron repatriados a México y llevados hasta Sinaloa.



“Era una mujer inteligente, hablaba tres idiomas, cantaba muy bien, imitaba a la española Lola Montes. Era una artista, no era un fenómeno natural”, aseguró Ricardo Mimiaga durante la conferencia de prensa previa a la recepción y sepulcro de los restos humanos de quien fuera la primera mujer barbuda del mundo.

La artista visual Laura Anderson, al encontrar el cuerpo en el Instituto de Medicina Forense de Oslo, en Noruega, empezó un complicado proceso de repatriación.

Finalmente en el 2013, después de 153 años, Julia Pastrana regresó a Sinaloa donde se le dio sepultura. pic.twitter.com/4XJEuXv9U3 — 𝘚𝘢𝘭𝘰𝘮𝘦́ 𝘊. | 📍🇲🇽🏥 (@whitxbxtch_) May 23, 2021

