Juli fue una de las participantes más famosas del ‘Desafío The Box’, debido a su gran rendimiento dentro del reality de Caracol, además que de manera constante se le ha vinculado con otro participante como lo es ‘Rapelo’.



Frente a este rumor, dejó claro que está enamorada de su actual pareja y que solo hubo una amistad entre ellos.

Desde que se dio a conocer a los dos ganadores del reality de supervivencia en la última temporada, el resto de participantes no ha dudado en aparecer en diversas ocasiones en redes sociales con el fin de aprovechar el auge que lograron en el ‘Desafío’.



En medio de esta actividad, Juli ha recibido múltiples críticas debido a las excesivas muestras de cariño que ha tenido con sus mascotas.



Por ello, las críticas no se hicieron esperar debido a su interacción muy íntima con esta, donde sus publicaciones tuvieron mensajes negativos tales como “cochina” y “falta de higiene”.

Frente a estas críticas la participante salió a responder de manera directa y a defenderse de estos ataques escribiendo lo siguiente en sus redes sociales:



“Hay unas personas metidas que me dicen: ¡Ay! no lo hagas. Cochina. Asquerosa, como besas a tu gato en la boca, o sea, ustedes chupan cola y se meten cualquier cosa en la boca y ustedes creen que a mí me va dar asco besar a mi bebé”.



La oriunda de Bucaramanga dijo que su mascota era su “amorcito” , destacando que él era muy limpio y que es bastante consentido mientras que dejaba que su gato la siguiera lamiendo.

El Orfagato, la casa de los gatos sin hogar en Bogotá

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

