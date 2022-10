Comenzó en Los Ángeles la selección del jurado en el juicio contra el exproductor de Hollywood Harvey Weinstein. Weinstein está cumpliendo una condena de 23 años de cárcel en Nueva York, luego de ser condenado por una serie de agresiones sexuales.

El productor de 70 años enfrenta ahora otros once cargos, incluyendo violación y sexo oral forzado contra mujeres en hoteles de Beverly Hills y Los Ángeles entre 2004 y 2013. Las acusaciones de acoso y abuso sexual contra Weinstein explotaron en octubre de 2017. Su condena en Nueva York en 2020 fue un hito para el movimiento #MeToo.



(Lea también: Tom Cruise aspira a ser el primer actor que rueda en el espacio).



Weinstein llegó el lunes al tribunal de Los Ángeles en silla de ruedas, con un traje azul oscuro y una corbata clara del mismo color. Debe comparecer durante los dos próximos meses. La selección del jurado, que podría extenderse demorar una semana, comenzó bajo la supervisión de la jueza Lisa Lench. Si es condenado, el exmagnate del cine -que se ha declarado inocente de todos los cargos- podría ser sentenciado a otros 140 años tras las rejas.

Víctimas famosas

Facebook Twitter Linkedin

Portada del libro, editado en español por el sello Libros del K.O. Foto: Archivo particular

En junio, perdió un intento de revertir estas condenas por crímenes sexuales. También ha sido acusado, en separado, por fiscales británicos por un ataque al pudor contra una mujer en Londres en 1996.



En total, cerca de 90 mujeres incluyendo a Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Salma Hayek han acusado a Weinstein de agresión o acoso. El diario Los Angeles Times citó el lunes a Mark Werksman, abogado de Weinstein, quien anticipó que va a haber testimonios de figuras muy reconocidas.



"La gente reconocerá a algunas de esas víctimas. Algunas de esas mujeres las has visto en películas, en campañas de publicidad, un par de ellas han alcanzado éxito como actrices y modelos", dijo el abogado al periódico.



(Puede leer: Las mejores películas de terror, según Rotten Tomatoes y dónde verlas).



El diario afirma que una de las cinco demandantes, que se conocerán formalmente como "Jane Doe", es Jennifer Siebel Newsom, esposa del gobernador de California, Gavin Newsom. "Como muchas otras mujeres, mi cliente fue agredida sexualmente por Harvey Weinstein en una supuesta reunión de negocios que resultó ser una trampa", dijo al periódico su abogada, Elizabeth Fegan.



"Ella pretende testificar en este juicio para hallar alguna medida de justicia para las sobrevivientes, y como parte de la labor de su vida de mejorar las vidas de las mujeres". Newsom describió el comportamiento de Weinstein en un ensayo publicado en 2017, pero no dio detalles sobre las presuntas agresiones.

Facebook Twitter Linkedin

Las denuncias contra Weinstein fueron el detonante del surgimiento del famoso movimiento 'Me Too'. Foto: EFE

Influencia

Weinstein afirma que todos los encuentros sexuales fueron consensuados, y su abogado les dijo a los periodistas que las acusaciones de Los Ángeles "son de hace muchos años", por lo que no pueden "ser corroboradas por evidencia forense" o "testigos creíbles".



Esta semana, además, se estrena la película "She Said" en el Festival de Cine de Nueva York. La producción aborda la investigación periodística de 2017 sobre Weinstein que desató la caída de su imperio cinematográfico. Antes de las denuncias en su contra, Harvey y su hermano Bob estaban entre los productores más poderosos de Hollywood. Juntos fundaron en 1979 Miramax Films, una compañía de distribución cuyo nombre rinde homenaje a su mamá Miriam y a su padre Max. Disney compró la firma en 1993.



Entre sus éxitos está "Shakespeare enamorado", de 1998, por la cual Weinstein compartió un Óscar a la mejor película. A lo largo de los años, sus producciones recibieron más de 81 estauillas y 300 nominaciones a los codiciados premios.



AFP

Otras noticias