Key Alves es una reconocida jugadora de voleibol brasileña quien ha logrado visibilizar su nombre no solo por su carrera como deportista, sino también por la cantidad de seguidores que ha obtenido en redes sociales, especialmente en Only Fans, una plataforma de contenido para adultos.

Alves actualmente pertenece al Osasco Voleibol Clube de São Paulo y en su cuenta de Instagram, en la que acumula 2,3 millones de seguidores, constantemente muestra su día a día en el equipo. De hecho, es muy activa en sus redes sociales.



Aunque su prioridad es el voleibol y se dio a conocer al mundo por ello, la jugadora quiso explorar su imagen de diferentes formas. Por esta razón, mediante su cuenta de Only Fans, ha demostrado su éxito también como modelo y ha generado algunos ingresos extra que no le han caído nada mal.



En una entrevista con el medio especializado ‘Globoesporte’, la deportista dijo: “Desde muy joven siempre les dije a mis padres que sería conocida en todo el mundo. No era solo una cara bonita, no era solo mi talento para el voleibol. Soy muy carismática con mis fans, les doy toda mi atención”.

“Siempre me gustó eso, aparecer, tomar fotos, trabajar con marketing. Así que creo que ese también es el secreto para alcanzar la marca que he alcanzado hoy”, añadió.



Desde que ha estado activa subiendo su contenido para adultos, ha generado mucho más dinero del que esperaba: “Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol. Y más en OnlyFans, porque el precio mensual es fijo”.



Adicionalmente, la modelo aseguró que siente que ha triunfado bastante en sus dos carreras y que, aunque se le presentó una gran oportunidad fuera de la cancha, no piensa dejar de lado al voleibol: “Me considero atleta, modelo, influenciadora, empresaria y emprendedora”.

"Las cosas fuera de la cancha empezaron a crecer mucho para mí. Entonces comencé a prestar un poco más de atención a una carrera paralela. Me considero una deportista y eso fue lo que hizo crecer mi imagen en Internet”, añadió.



Actualmente, la suscripción mensual al perfil de Only Fans de Alves tiene un costo de 15 euros (65 mil pesos colombianos) y, debido a que su número de seguidores ha venido en ascenso, las ganancias se han hecho cada vez más jugosas: “Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso”.

