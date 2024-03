Jugador de ‘Quién quiere ser millonario’ llama a su esposa y contesta otro hombre

'Quién quiere ser millonario' es uno de los programas más conocidos mundialmente, pues en diferentes países han transmitido este reality. Este se basa en un formato de preguntas y repuestas, las cuales al responder correctamente los jugadores acumulan grandes premios monetarios.



Además, los participantes tienen la posibilidad de utilizar diferentes ayudas como lo es la llamada a un amigo. Sin embargo, esta opción no siempre suele ser la mejor, pues puede ser que la otra persona no sepa la respuesta, no conteste o como le pasó a un hombre, en el 2020, que se enteró de que su esposa le era infiel al llamarla.

Esta situación ocurrió en el Reino Unido, cuando el concursante JP Morgan estaba respondiendo las preguntas que le hacía el presentador Jeremy Clarkson. Sin embargo, el profesor de ciencias quedó desconcertado ante la pregunta: “¿Cuál de estos días es parte del fin de semana en Alemania?”, la cual le permitía acumular £16.000 (68 millones de pesos colombianos).



Según lo recopilado por 'The Mirror', en ese momento, Morgan recordó: “La tía de mi esposa ha vivido en Alemania durante más de 50 años, mi esposa ha estado allí varias vecesMi esposa, que probablemente en otros momentos habría estado entre el público, está en casa como una de mis llamadas telefónicas".



Sin embargo, cuando el presentador hizo la llamada, un hombre contestó el celular de su esposa. Clarkson para tranquilizar al hombre le dijo: “Ese era otro hombre que acaba de contestar tu teléfono, relájate, relájate, podría ser completamente inocente".

Según el mismo medio, cuando la mujer contestó, el presentador le preguntó: “¿Puedo confirmar que tienes a alguien contigo?”, a lo que ella le respondió que sí, que había alguien con ella.



A pesar del incómodo momento, el jugador le hace la pregunta a su esposa y afortunadamente ella le da la respuesta correcta.



Como era de esperarse, este momento se volvió viral en diferentes redes sociales y varios internautas hicieron comentarios al respecto. "¿Alguien más se rio cuando Jeremy dijo: "¿Puedo confirmar que tienes a alguien contigo?"; "Ese no era un hombre. Eso fue literalmente una grabación cuando no tienes un correo de voz configurado"; "Pobre tipo. Estaba contemplando si hacer la pregunta real o preguntarle quién respondió la llamada", son algunos de los mensajes más destacados.



Se desconoce si la mujer realmente le era infiel a su esposo o si todo fue una equivocación.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

