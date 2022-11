La jueza Vivian Polanía Franco está envuelta en una polémica luego de que se hiciera viral un video de una audiencia virtual donde se le ve acostada en su cama, semidesnuda y fumando.



Aunque la jueza desactivó su cámara luego de que alguien le advirtiera que estaba siendo vista por los demás participantes de la audiencia en la que se decidía si se concedía la libertad a un capturado, todo quedó grabado y empezó a circular rápidamente por las redes sociales.



Cientos de internautas empezaron a cuestionar el comportamiento de la jueza durante su trabajo y recordaron otras polémicas en las que se ha visto envuelta la funcionaria de la rama judicial por publicar fotografías en trajes de baño en sus redes sociales.

Su explicación

Aunque Polanía no ha dado explicaciones públicas sobre este escándalo, habló personalmente con Néstor Morales, director de Mañanas Blu, y le reveló el estado en que se encuentra.



"Está destrozada, estuvo llorando todo el tiempo (...) Ella me dice que ha sido diagnosticada con depresión y ansiedad. Lloraba y lloraba. Asegura que lleva encerrada tres años en su casa porque ha sido víctima de amenazas de muerte. Tiene escoltas, no sale de su domicilio y por eso estaba despachando en la audiencia desde su casa", indicó el periodista.



Según Morales, la mujer también le aseguró que tiene una sobrecarga de trabajo y explicó que estaba fumando durante la audiencia, pese a que dejó de hacerlo hace años, porque está sufriendo de ansiedad.



