Otorgan medidas de protección a la periodista, Alejandra Murgas, acosada por exmilitar

En los últimos días, la periodista y presentadora de Noticias Caracol, Alejandra Murgas, oriunda de Barranquilla, denunció públicamente que lleva cinco meses siendo acosada por un hombre que al parecer es un exmilitar, aseguró que tras lo anterior ha sido obligada a cambiar su rutina, con el principal fin de evitar que el hombre la siga.

La presentadora comentó en la edición del mediodía de este domingo 7 de enero, que desde agosto de 2023 el hombre le envía cartas, chocolates, regalos, flores y peluches hasta el Canal Caracol. Sin embargo, esto no fue lo único, pues luego empezó a frecuentar las instalaciones durante día, noche y hasta la madrugada.

El equipo de seguridad de Caracol Televisión mencionó que durante los últimos meses ha impedido de diferentes maneras que el hombre ingrese a las instalaciones del medio de comunicación y este ha llegado a mentir asegurando que la barranquillera le ha pedido que la recoja.



Durante la denuncia realizada en el Noticiero del Mediodía, se denunció al hombre que se identifica como Alfredo Navas Alvis, esto según las cartas que le escribe a Alejandra Murgas y según investigaciones de la periodista, el hombre es un militar en retiro que estuvo 20 años en el Ejército y alcanzó el grado de Sargento viceprimero.



Ante la constante persecución, la mujer asegura que decidió poner la situación en conocimiento de las autoridades competentes, sin embargo, menciona que su denuncia fue archivada en menos de 24 horas. Además, aseguró que realizó varias denuncias y ninguna tuvo avances, por lo que hace su caso público, mencionando que no ha sido la única periodista acosada.



“No he visto por parte de las autoridades un respaldo”, aseguró Alejandra Murgas, quien además destacó que en una audiencia citada por la Fiscalía General, no hubo presencia del fiscal asignado, por lo que tuvo que ser cancelada.

Tras la denuncia pública de Alejandra Murgas, en Noticias Caracol, las autoridades se han referido al respecto y anunciaron medidas de protección a la periodista, con el fin de proteger su integridad y seguridad.



En las últimas horas, un juez dictó medidas de protección a la periodista de Caracol Televisión, según indicó ‘Blu Radio’ en su página web.



“Como parte de la medida impuesta, el hombre señalado, identificado como Alfredo Navas Alvis, no podrá acercarse a la comunicadora y deberá asistir a un centro reeducativo y terapéutico”, reseña el medio de comunicación.



“También se verá obligado a asistir a un centro reeducativo y terapéutico donde sea evaluado su comportamiento (...) En caso de que Navas incumpla la medida impuesta por la juez, será judicializado por la autoridad competente”, dice la Fiscalía.

Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.



Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



Para el caso de Bogotá, puede llamar también a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, 018000112137.

