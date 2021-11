‘Adivina quién’: pone a su esposa a adivinar cuál de sus familiares murió

Viral se ha hecho el relato de una usuaria en Reddit. Una mujer contó cómo su esposo la llamó para darle la noticia de que un miembro de su familia había fallecido, sin embargo, decidió poner a su pareja en la incómoda situación de ‘adivinar’ cuál miembro había muerto.



“Perdí a mi hermano en un accidente de motocicleta hace tres semanas a la edad de 21 años. Esto fue repentino y devastador sin medida. Vivo a tres ciudades de distancia de toda mi familia y no me enteré de inmediato”, comenzó escribiendo la usuaria en la comunidad en línea.

Continuó narrando que su esposo la llamó ese día y lo primero que le preguntó fue por qué no respondía a las llamadas de su hermana. Cuando la hermana no obtuvo respuesta, marcó al teléfono del marido y le contó la devastadora noticia.



“Luego procedió a decirme que recibió la noticia de la muerte de un familiar. Estaba temblando en ese punto, esperaba que me contara más, pero me dijo ‘¡adivina quién!’”, afirmó la mujer.



La esposa contó que se enojó de inmediato con su cónyuge, quien no era directo con la mala noticia, aseguró estar demasiado nerviosa en ese momento.



“Le grité, colgué e inmediatamente llamé a mi hermana y me dijo que era nuestro hermano menor”, dijo la usuaria, quien también comentó que tuvo una terrible reacción ya que adoraba a su fallecido hermano.

Foto: iStock

“Manejé hasta mi ciudad natal a seis horas de distancia y mi esposo se enojó cuando descubrió que no esperé a que lo llevara conmigo. Le dije que no lo quería allí después de cómo me trató y jugó así con mis emociones”, escribió la internauta.



En su historia continúa narrando que, según su esposo, esa era su manera de dar una noticia evitando que se “traumatizara” o fuera muy repentina.



Además de eso, la mujer rechazó la compañía de su cónyuge durante el funeral, se negó a que él fuera a su pueblo natal. “Dijo que mi enojo estaba fuera de lugar y que me estaba desquitando con él sin más razón que ser el ‘portador de las malas noticias’”, señaló. Según el punto de vista del esposo, él solo intentó ser “lo más amable posible”.



“No he hablado con él desde entonces, a pesar de que me llamó para que volviera a casa para que podamos hablar”, terminó diciendo la joven.

Foto: iStock

La publicación cuenta con más de 1.400 comentarios, la mayoría apoyando el punto de vista de la mujer.



“¿Cómo te ayuda a ti hacerte adivinar? ¡Tienes que procesar en tu mente las posibles muertes de todos los miembros de tu familia hasta que adivines la correcta. ¡Eso es horrible! ¡Cualquier cosa que tuvieras que hacer para protegerte después de eso era comprensible!” comentó uno de los usuarios de Reddit.



A ese comentario la mujer respondió: “Tienes razón y me sentí absolutamente devastada, incluso antes de saber sobre la muerte de mi hermano, porque, como dijiste, comencé a preguntarme si era mamá, tía, alguno de mis hermanos o incluso mis sobrinas. Fue horrible, sentí tanta ira que perdí el control con él”.

