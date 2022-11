La historia de Stuart Haywood, un jubilado de 86 años, le ha dado la vuelta al mundo por la particular petición que ha hecho a través de algunos medios locales ingleses. El hombre y su esposa Rhoana, de 91 años, están buscando un jardín el cual puedan alquilar para poder pasear desnudos.



La pareja era cliente habitual de Lakeside Farm Naturist Holidays, muy cerca de Skegness, Inglaterra; donde acuden algunos ciudadanos a practicar el nudismo sin restricciones de las autoridades. Ahora que son mayores, no se les facilita llegar a la zona a practicar uno de sus hobbies, por lo que están en búsqueda de un espacio que se los permita.



Así las cosas, Haywood, quien se desempeñaba como contador antes de llegar a la edad de retiro, ofrece pagar a quien tenga un jardín privado en el cual pueda pasear al natural una horas a la semana.



El hombre ha dicho a medios locales que decidió empezar a desnudarse desde 2008, cuando asistió a una clase de pintura con una modelo desnuda. La experiencia lo llevó a adquirir el gusto por el naturismo y desde entonces, junto a su esposa, pasaban dos semanas cada año en Lakeside Farm. Es más, renovaron sus votos matrimoniales allí en presencia de un vicario desnudo.



Stuart Haywood y su esposa Rhoana Foto: Derbyshirelive

“Lamentamos mucho que Rhona y yo no podamos regresar al complejo naturista este año. Consideramos que el viaje y la preparación son demasiado arduas. Tenemos 91 y 86 años (...) Rhona no es naturista. Pero me gustaría encontrar a alguien con un jardín apartado que me permitiera acceder a él durante unas horas a la semana para permitirme seguir mi interés”, declaró a ‘Staffordshire Live’.



“A cambio, estoy dispuesto a compartir mis conocimientos de jardinería, historia local, historia del deporte y cualquier cosa que pueda ser interesante para los propietarios de los jardines. Podríamos llegar a algún acuerdo con respecto a los costos monetarios”, agregó.



Finalizó diciendo las razones por las que no se desnuda en su casa, pues, según comentó, vive en un área residencial que no le permite ese tipo de exhibicionismos.



“Vivimos en un bungalow con casas a nuestro alrededor y un camino justo cerca de nuestra ventana. Nuestro jardín también está rodeado de casas (...) Para mí esto es una sensación de libertad. Nunca se es demasiado viejo para estar desnudo y nunca se debe avergonzar de su cuerpo”, concluyó.



Stuart Haywood paseando por su jardín Foto: Derbyshirelive

