Actor Juanse Quintero vivió un gran susto tras caerse en alcantarilla

En sus historias de Instagram, el actor y presentador Juanse Quintero compartió con sus seguidores las heridas que le quedaron tras sufrir un fuerte golpe al caer en una alcantarilla de un metro de profundidad.



“Afortunadamente, no se me rompieron las costillas. Me duele un poco acostarme y levantarme”, dijo en sus videos.



Aseguró que sufrió graves contusiones y que también se golpeó las rodillas. Sin embargo, dijo que se sentía agradecido porque las consecuencias pudieron haber sido peores.



También mostró el lugar de su cuerpo en el que sufrió el golpe más duro. “Se me reventó la piel, pero por suerte no me pegué con ninguna punta”.



Juanse Quintero es reconocido por sus actuaciones en producciones como ‘Francisco, el matemático’, ‘Isa Tk+’, ‘Tres Milagros’ y ‘Soldados 1.0’.



Desde hace algunos años también se dedica a la música y tiene cinco videos musicales en su canal de YouTube.



El género en el que se desempeña es el reguetón y sus canciones más conocidas son ‘Me trama’ y ‘Usted es pa' mí’, ambas superan el millón de visitas en la plataforma de videos.



Lleva más de 6 años de casado con la actriz Johanna Fadul, quien es recordada por su participación en la novela ‘Sin senos no hay paraíso’.





En 2015, Quintero y Fadul fueron noticia debido a que perdieron a sus bebés cuando la actriz tenía 6 meses de embarazo.



En sus redes sociales la pareja comparte sus viajes, bailes y situaciones cotidianas.



En diciembre de 2020 la actriz grabó por accidente a Quintero desnudo mientras realizaba un 'live' en su cuenta de Instagram. Posteriormente, ella se disculpó por lo ocurrido.



