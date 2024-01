Juanpis reveló por qué no saldrá la entrevista con el Ferxxo: 'Se dio demasiada garra'

‘Juanpis González’ es un personaje de ficción y comedia popular, fue creado y es interpretado por el comediante Alejandro Riaño. Durante los últimos años, el personaje ha ganado una gran popularidad en las redes sociales, acumulando más de 8 millones de seguidores en varias plataformas.

En su programa ‘The Juanpis Live Show’, el comediante entrevista a varias personalidades de la farándula colombiana, entre ellos políticos, cantantes, actores, comediantes, entre otros, durante la conversación aprovecha el espacio para interrogar a sus invitados sobre varios aspectos de sus vidas, momentos difíciles y polémicas protagonizadas.

Una de las entrevistas que más popularidad ganó en su momento, fue la que le realizó al cantante de reguetón paisa, Salomón Villada Hoyos, conocido popularmente como Feid o Ferxxo.



Aunque esta entretenida y divertida conversación causó furor en su momento, actualmente no puede ser encontrada en ninguna plataforma online, por esto, los seguidores se preguntan qué pasó y por qué tuvo que ser eliminada, el comediante resolvió las dudas.



En el resumen del año 2023, que Juanpis González hizo por medio de su canal en YouTube, dedicó un momento para responder a los ‘fanáticos intensos del ‘Ferxxo’, quienes se preguntan por qué no aparece la entrevista con el cantante en sus canales y asegura que se debe a una marca de licor, que no mencionó la que evitó que la entrevista quedará como pública.



“Esta es una mención muy especial para todos los fans de ‘el Ferxxo’ que han estado pidiendo esa entrevista, la piden y la piden. Y no han entendido que no va a salir por una sencilla razón (…) El ‘man’, en nuestro show, tomó una marca de un trago muy famoso y, ¡oh sorpresa!, el ‘man’ la empezó a reventar más de lo que ya la estaba reventando, llegó otra marca y lo patrocinó”, dijo Juanpis González.

Además, aseguró que la principal razón de que esta entrevista no puede ser publicada es porque el cantante paisa mencionó explícitamente a dos marcas de licor de gran influencia en el país y fueron ellas quienes realizaron los trámites correspondientes para que la publicación fuera eliminada de las plataformas.



“Por eso, por ese tema, no va a salir este show porque, obviamente, sale chupando de esa fuc**** botella, con esa otra marca, a dos manos. El ‘man’ se dio demasiada garra”, puntualizó.



También, el bogotano de 37 años de edad le dejó un mensajito a los fanáticos del Ferxxo “que siguen jodiendo, con la entrevista”, asegurando que: “La única solución para poder ver un show de ‘Juanpis’ y Feid es que se repita (...) A los fans que sigue jodiendo con lo de Feid, no va a salir hasta que él no vuelva”.

