En los últimos días la noticia sobre un posible fin al personaje ‘Junpis González’, personificado por el comediante Alejandro Riaño, ha sido tendencia en redes y tema de conversación entre muchos de sus seguidores, ya que no les gustaría que se retirara.

“En Colombia ya la estamos terminando con las tres ciudades que nos quedan, porque hay algunas a las que no volvemos que son Cali, Medellín, Barranquilla, Pereira, Manizales y Armenia, que ya estuvimos, y nos faltan Pasto, Cúcuta y Popayán. Ya iniciamos con nuestra gira por Estados Unidos, Centroamérica, Europa y ojalá Australia. Apenas termine esta última, al otro lado del mundo, acabo el personaje”, dijo en una entrevista al portal ‘HSB Noticias’.



Luego de sus palabras, varios amantes del humor y la comedia dieron por hecho que Riaño estaría llegando al final de su personaje y aseguraron que iban a extrañar a uno de los personajes más importantes del país.



Riaño le dio vida a ‘Juanpis Gonzalez’, un joven de clase alta que tiene un show de invitados famosos. También protagonizó con él una serie de Netflix. Desde entonces, el ‘gomelo’ ha dejado huella y es uno de los más visitados en la plataforma de YouTube.

Cabe resaltar que el colombiano, en el 2021, le concedió una entrevista a EL TIEMPO en la que dio la posibilidad de acabar con su interpretación. Por esta razón, la mayoría de los internautas se estaban preparando para decirle adiós al ‘nacido en cuna de oro’.



¿Un receso o un retiro?

Dado el revuelo que se ha generado por el supuesto cierre de ‘Juanpis’, el comediante grabó un vídeo en su cuenta de Instagram para afirmar que los medios de comunicación están malinterpretando lo dicho en la entrevista y que no dejará de lado a esta popular figura pública.



“Hago este en vivo por una sencilla razón: salgo a desmentir este tema que muchos medios salieron a decir que se acaba ‘Juanpis González’. Creo que malinterpretaron una entrevista que hice hace como unas dos semanas donde dije ‘sí va a haber un final de Juanpis González, lo estamos preparando’, pero no sin antes hacer las giras, no sin hacer unas películas que vienen del personajes, un documental y seguir dejando ese mensaje del personaje”, dijo Riaño.



Según sus palabras, los rumores que han circulado sobre su supuesto final es por temas económicos, ya que varios medios afirmaron que la empresa de ‘Juanpis’ “se acababa porque el personaje ya no generaba los mismos ingresos”.



“Quien sostiene la operación y quien sostiene la empresa es Juanpis González, afortunadamente. Nos va muy bien con el personaje”, señaló en su transmisión en vivo.



Alejandro Riaño, hasta el momento, ha dado un parte de tranquilidad a sus seguidores y fieles televidentes de sus show, al desmentir los rumores y aclarar lo dicho en la entrevista. Tal parece, habrá ‘Juanpis’ para rato.

