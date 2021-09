Juanpis González envió mensaje a Uribe tras el encuentro con Epa Colombia

Este domingo las redes sociales se agitaron con un nuevo video publicado por Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, en el que se le ve con el expresidente Álvaro Uribe.



La grabación, en la que se observa a los dos personajes imitando la forma de hablar del otro, causó un sinfín de reacciones, entre estas, la del personaje 'Juanpis Gonzáles', interpretado por el humorista Alejandro Riaño.

'Juanpis Gonzales', quien ha entrevistado a varios políticos para su canal de YouTube 'El Boletín del Gomelo', había contado hace poco a través de sus historias de Instagram que el único personaje con el que no ha podido concretar un encuentro es con su "mesías", Álvaro Uribe Vélez.



A pesar de haber realizado entrevistas a personajes como Iván Duque, Gustavo Petro, María Fernanda Cabal, Sergio Fajardo, Claudia López, entre muchos otros, aseguró que Uribe no ha aceptado realizar una entrevista con él.



Por eso, tras conocerse acerca de su encuentro con Epa Colombia - quien también ha sido invitada al show del comediante - 'Juanpis' se pronunció en su cuenta de Twitter.



En su trino le volvió a solicitar al líder del Centro Democrático que tengan una entrevista. A su vez, se mostró "indignado" ya que aceptó verse con la empresaria de keratinas y no con él.



"O sea: ¿Recibe a la Epa Colombia y no a mí? ¡WTF! Alvaricoqueins (@AlvaroUribeVel) te invito a cabalgar sin que se nos riegue el Macallan y a bañar con keratina la crin de mi percherón. Please, amiga. Mua", escribió en la red social en la que tiene más de 440 mil seguidores.



O sea: ¿Recibe a la Epa Colombia y no a mí? ¡WTF! Alvaricoqueins (@AlvaroUribeVel ) te invito a cabalgar sin que se nos riegue el Macallan y a bañar con keratina la crin de mi percherón. Please, amiga 🙏 Mua 💋 — Juanpis González (@juanpisrules) September 6, 2021

En una entrevista con 'Kienyke', realizada en septiembre del año pasado, 'Juanpis' dio su opinión sobre el exmandatario, asegurando que era su "mesías" y "el presidente eterno".



Lo cierto es que el encuentro entre la creadora de contenido y el político ha dado mucho de que hablar. Algunos internautas critican a la empresaria y otros la aplauden, después de que contara que decidió reunirse con Uribe buscando protección para ella, su familia y su empresa.



"Me dicen que 'la cagué', pero eso no es así. Yo necesito gente que me respalde. (...) Yo tuve que decirle al 'presidente' que me ayudara", dijo 'Epa' entre lagrimas a través de sus historias de Instagram, red social en la que tiene más de 4.4 millones de seguidores.



