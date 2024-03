Juanes se reúne con Nelly Furtado tras 22 años y lanzan 'Gala y Dalí'

A 22 años del estreno de 'Fotografía', Juanes y Nelly Furtado vuelven a unir fuerzas en 'Gala y Dalí', una canción estrenada este 28 de marzo en las plataformas digitales y que ya cuenta con más de 24 mil vistas en YouTube.

La dupla, que se consagró a inicios de los años 2000 con su exitosa colaboración, se aventuró, en esta oportunidad, a explorar ritmos más "caribeños". Sin embargo, mantuvo el romanticismo en la letra, ese mismo que cautivó a sus seguidores dos décadas atrás.

“‘Gala y Dalí’ es una canción que proviene de la felicidad/alegría, y la cosa que más me gusta de ser artista es poder compartir buenas vibras, energía positiva. ‘Gala y Dalí’ es una canción muy positiva como un rayo de sol”, comentó Nelly Furtado respecto a su nuevo tema en un comunicado de Universal Music Group.

Juanes, quien en esta ocasión colabora con la cantante luso-canadiense (y no al revés, como ocurrió con 'Fotografía'), coincide con Furtado en que 'Gala y Dalí' es un sencillo que le transmite "alegría y luz", además de permitirle experimentar con nuevos sonidos.

En una nota de prensa, el intérprete de 'Camisa negra' señaló: “Para mí eso es libertad de la mano de Nelly, que es una mujer a la que admiro y quiero. Ella es muy importante y siempre ha estado presente en mi vida, toda mi vida. Desde que salió ‘Fotografía’, luego la conocí, y salió su disco, siempre he sido fan de su música y luego de su persona. Después de todos estos años volver a estar con ella es un privilegio".

Fue el 12 de marzo que la compositora anunció, a través de un 'post' en redes sociales, su nuevo proyecto musical junto a Juanes. "Yo soy Gala y Juanes es Galí", escribió en la descripción de la publicación junto a un pequeño adelanto de la canción.

Tan solo un día antes, los artistas sorprendieron a sus fanáticos en el concierto de Juanes en Toronto. Durante esta presentación, recordaron viejos tiempos al cantar 'Fotografía' y dieron pistas de su nueva colaboración.

"Emocionado de haberme encontrado con Nelly Furtado de nuevo en su casa, Toronto. Gracias a todo el público por habernos hecho sentir tan felices. Esta historia sigue", sentenció Juanes el pasado 11 de marzo en una publicación de Instagram.

El artista antioqueño cumplió su promesa. Recién este 28 de marzo se estrenó 'Gala y Dalí', cuyo nombre es una clara alusión al artista surrealista y a su esposa.

"Tengo esa fotografía, en mi corazón está guardada. Y desde el 2002 quedé enamorada", reza un fragmeno de la canción. Aquí la letra completa.

Letra de 'Gala y Dalí'

Si tú supieras lo que siente mi alma

Cada vez que pienso en ti

Si tú supieras como pierdo la calma

Cada vez que pienso en ti

El sol y el mar se ven igual

Cada vez que pienso en ti

Tu amor me sube la moral

Cada vez que pienso en ti

Si quieres, si quieres, yo voy a Canadá

Si quieres, si quieres, vienes a Medellín

Si quieres, si quieres, nos vamos en un viaje sin fin

Cada vez que pienso en ti

Que pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti

Cada vez que pienso en ti

Que pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti

Cada vez que pienso en ti

Siento que vuela mi alma, mis alas son esa mirada

Que me pone a volar bailando en la sala

Tengo esa fotografía, en mi corazón está guardada

Y desde el 2002 quedé enamorada

Tú, tú, bailándome así, sí

Bajo el cielo azul, Medallo te tiene flechada

Tú, tú, bailándome así, sí

¿Yo?

Apaga la luz, besando tu boca rosada

Tú eres Gala y yo Dalí

Cada vez que pienso en ti

Si quieres, si quieres, yo voy a Canadá

Si quieres, si quieres, vienes a Medellín

Si quieres, si quieres, nos vamos en un viaje sin fin

Cada vez que pienso en ti

Si quieres, si quieres, you come to Canadá

Si quieres, si quieres, I go to Medellín

Si quieres, si quieres, nos vamos en un viaje sin fin

Cada vez que pienso en ti

Que pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti

Cada vez, cada vez

Cada vez que pienso en ti

Que pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti

Que pienso en ti, eh, eh, eh, eh, eh, uh-ah, ah-ah-ah, ah-ah

Cada vez que pienso en ti

Cuando hay un abismo desnudo que se opone entre los dos

Cada vez que pienso en ti

Bueno, Nelly, ya sabes

Aquí estoy en Medallo, cuando quieras venir, me avisas

Quiero

Esto acá es muy bonito

Cada vez que pienso en ti

VALERIA CASTRO VALENCIA

ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO