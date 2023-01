En medio de una entrevista con el presentador mexicano Yordi Rosado, el artista colombiano, Juanes, confesó que su adolescencia estuvo marcada por la violencia generada por el Cartel de Medellín encabezado por Pablo Escobar.

En menos de un año Juanes y su familia estuvieron cerca de ser víctimas del Cartel de Medellín. “Fue un momento oscuro y duro en mi vida que me marcará para siempre”, mencionó el cantante.



La primera vez que la muerte casi alcanza a Juanes fue en la 'Masacre de Oporto' ocurrida en 23 de junio de 1990. En esa ocasión, Pablo Escobar ejecutó a 23 personas fueron asesinadas en tan solo 10 minutos.



“Fui con mis amigos del colegio. Íbamos a entrar y no pudimos por alguna razón, no recuerdo cuál. Nos fuimos a otro lugar y cuando estábamos sentados en la mesa pidiendo, llega el mesero corriendo y dijo: ‘váyanse de aquí que acaba de haber una masacre aquí al lado’”, recordó el cantante.

Pocos meses después de la 'Masacre de Oporto', la familia de Juanes estuvo nuevamente expuesta a los atentados del Cartel de Medellín. El 16 de febrero de 1991, su hermana Mara se encontraba en la plaza de toros 'La Macarena', ese día los sicarios de Pablo Escobar hicieron explotar un vehículo a las afueras del establecimiento.



“Mi hermana estaba ahí, no le pasó nada afortunadamente, se lastimó, pero no le pasó nada”, explicó Juanes.



En la misma entrevista el cantante contó que uno de sus amigos del colegio fue una de las víctimas de Pablo Escobar y que esto fue “un golpe muy duro” para él.



Para finalizar, Juanes dijo que este periodo oscuro de la historia de Colombia le dejó una huella imborrable.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS