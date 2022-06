Las posturas políticas del cantante antioqueño Juan Esteban Aristizábal, Juanes, han sido motivo de ataques en épocas electorales, tanto que él mismo ha salido a defenderse en redes sociales.

Como el colombiano actualmente reside en Estados Unidos, lo han señalado de desconocer la realidad del país. Incluso en el pasado los seguidores del artista le han reprochado tomar acciones sobre la crisis política en Venezuela pero no referirse al paro nacional que se vivió en el país durante el 2021.



Además, también le reclaman el no pronunciarse sobre la inseguridad o la dura respuesta por parte del Gobierno y la Fuerza Pública durante las protestas.

​

Las más recientes críticas al cantante se desataron luego de que él escribiera en su cuenta en Twitter: “De qué sirve matarnos por regionalismos si lo que logramos es quitarle espacio a la convivencia creando pequeños grupos matándose entre si para no llegar a ningún lado. Pero claro, de otra manera no nos convierten en rebaño”.

De que sirve matarnos por regionalismos si lo que logramos es quitarle espacio a la convivencia creando pequeños grupos matándose entre si para no llegar a ningún lado. Pero claro, de otra manera no nos convierten en rebaño. — Juanes (@juanes) June 2, 2022

Entre las respuestas a los reproches, el paisa ha dicho: “La opinión desde la ignorancia y el desconocimiento es fácil. La post verdad cambiando narrativas. Genio”.



“Es muy bueno hablar desde el desconocimiento, vos ni habías nacido y yo andaba por las calles de Medellín en los 80s. Genio”.



"Me quieren mi familia y mis fans y con eso me basta”, agregó entre las respuestas.



También le respondió a un usuario que le reprochó por "huir y dejar tu tierra atrás con sus problemas". Ante esto, Juanes respondió: "Billy, jamás me he ido. Huir no es la palabra correcta, me fui buscando un SUEÑO, pero mi corazón sigue siendo colombiano donde quiera que esté. Me gustaría le dieras una mirada a @fmisangre, 15 años trabajando por Colombia".

Billy, jamás me he ido. Huir no es la palabra correcta, me fui buscando un SUÑO, Pero mi corazón sigue siendo colombiano donde quiera que esté. Me gustaría le dieras una mirada a @fmisangre, 15 años trabajando por Colombia. https://t.co/YVBoZv5lBV — Juanes (@juanes) June 3, 2022

