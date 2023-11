Juanes recuerda la vez que tuvo depresión y cómo lo llevó a una etapa oscura de su vida

Juanes recordó el duro momento que atravesó hace 12 años, cuando su trabajo y su carrera lo absorbieron tanto hasta el punto de llevarlo a querer alejarse de la música mientras se enfrentaba a una depresión.



Durante una reciente entrevista para el programa de entretenimiento de 'La Red', el paisa detalló que lo llevó a sentir que tocaba fondo y cómo en este instante de su vida agradece el estar en equilibrio y feliz.

No es la primera vez que el compositor se refiere a este momento de manera pública, pues en agosto, este compartió con sus seguidores a través de las redes sociales el quebranto en su salud mental y cómo en esa época perdió instantes muy importantes con sus hijos por su trabajo.



"Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano".



Y añadió: "Había trabajado tanto durante los últimos 10 años que había perdido momentos clave con mis hijos, había dejado de lado mi cuidado personal por dar gusto al resto del mundo. Lo peor es que yo fui el único culpable", dijo en la publicación.

Este sentido 'post' ayudó a muchos a hacer una reflexión sobre los padecimientos que aquejan a millones y de los que poco se habla abiertamente, ya que en el mundo de la industria del espectáculo sé es vulnerable a cualquier exposición, además de representar un trajín constante que puede influir en mayor medido en la autoestima y las emociones.



Así lo confirmó el cantante en el programa de entretenimiento, tras recordar como en 2010, cuando se encontraba en pleno auge escalando en su carrera, el trabajo sin descanso y alejarse de sí mismo y de los suyos lo sumió en la depresión.



"Hace 12 años entré en ese, uff, en ese mundo muy oscuro. Un momento muy oscuro de mi vida, muy triste y ahí fue donde yo tuve que tocar fondo para volverme a levantar. Cada quien tiene sus niveles en la vida, pero en ese caso para mí fue un momento muy triste, muy duro en donde trabaje tanto, y por tanto tiempo, que me harté de todo, hasta de la música", recordó el paisa para el programa.

Tras rememorar este doloroso episodio, el intérprete de 'Para tu amor' declaró sentirse muy agradecido en la actualidad, gracias a la estabilidad de la que goza en este instante en todos los aspectos de su vida.



Juanes siente que se encuentra en el centro de todos elementos que conforman su existencia, desde la relación consigo mismo, con sus hijos y su esposa, con la música que es su gran pasión e incluso con su público del que está muy emocionado de ver en su próxima gira.



"Estoy muy feliz, yo diría que estoy en los mejores momentos de mi vida porque me siento como en centro de todo de la parte espiritual, familiar, artística. Me siento muy contento, disfrutando de la música más que nunca", finalizó el cantautor.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

