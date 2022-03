La campaña presidencial sigue generando todo tipo de reacciones en los colombianos.



El triunfo de Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo en las coaliciones interpartidistas del pasado 13 de marzo y el primer debate presidencial con algunos de los candidatos oficiales a la primera vuelta del próximo 29 de mayo han reavivado la discusión.

Esta semana, las críticas se han dirigido hacia la propuesta pensional de Gustavo Petro y las declaraciones de Ingrid Betancourt en las que se refirió a un posible caso de depresión del candidato del Pacto Histórico en el pasado. Ambas declaraciones fueron hechas en el debate de EL TIEMPO y Semana.



Y los famosos tampoco se han guardado sus comentarios y opiniones en medio de la campaña para escoger el presidente de los colombianos para el periodo 2022-2026.



El artista que emitió su opinión recientemente fue Juanes, el cantante paisa que estuvo hace pocos días en el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá con su tour Origen.

El cantante publicó en su cuenta de Twitter una opinión en la que invitó a los candidatos a no hacer promesas que no van a poder cumplir si llegan a ser elegidos.

En el cooncierto virtual, Juanes cantó sus éxitos con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Foto: AFP

Juanes escribió que todas las falsas promesas que se hacen en este momento son las que terminan desencadenando un estallido social.



“No hay nada más peligroso que hacer promesas que no se pueden cumplir. Llenar de falsas esperanzas a la gente es encender la mecha de un estallido”, escribió el colombiano en su cuenta de Twitter.



El comentario del artista ha sido fuertemente criticado en la red social. Algunos usuarios recordaron que Juanes vive hace años en Miami, por lo que le criticaron que opine sobre la situación del país cuando no está constantemente en Colombia.



Otros internautas asociaron su opinión a candidatos en concreto, por lo que también lo atacaron.

No hay nada más peligroso que hacer promesas que NO se pueden cumplir. Llenar de falsas esperanzas a la gente es encender la mecha de un estallido. — Juanes (@juanes) March 16, 2022

Juanes no ha sido el único famoso en comentar sobre el proceso electoral. Otras figuras como Egan Bernal o la actriz Natalia Reyes también han sido criticados por sus comentarios políticos.



“Yo a este punto podría ser un poco ambidiestro, pues veo ideas buenas en las dos partes; al centro le hace falta un poco de fuerza en mi opinión, aunque tenga buenas intenciones. Pero... la pregunta que no tiene respuesta es, ¿realmente se puede cumplir todo lo que prometen?”, fue el más reciente comentario del ciclista Egan Bernal.

Yo a este punto podría ser un poco ambidiestro, pues veo ideas buenas en las dos partes; al centro le hace falta un poco de fuerza en mi opinión, aunque tenga buenas intenciones. Pero... la pregunta que no tiene respuesta es, realmente se puede cumplir todo lo que prometen?? — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 15, 2022

