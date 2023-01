Con 26 Latin Grammy en su prontuario artístico, 16 millones de álbumes vendidos a nivel mundial y una trayectoria musical envidiable, Juanes es uno de los cantantes más queridos y reconocidos de la industria nacional. Su carisma, talento y creatividad le han servido para ganarse la admiración de miles de seguidores a lo largo y ancho del globo.

(Lea también: Juanes prueba por primera vez audio Dolby Atmos: 'Como siempre quise que sonara').

Si su carrera musical es exitosa, su vida personal no se queda atrás: junto con su esposa, Karen Martínez, han consolidado una de las familias más estables de la farándula colombiana. Luna, Paloma y Dante, los tres hijos adolescentes del cantante, son una gran prueba de esto.

Sin embargo, en medio de los reconocimientos, la fama y su familia, no todo ha sido color de rosa. El intérprete de ‘La camisa negra’ carga, desde hace algunos años, con una dolorosa pérdida en su círculo cercano: la de su hermana Luz Cecilia, quien estuvo en estado de coma por 27 años antes de fallecer en el 2019.

Una pérdida inconmensurable

En entrevista para el canal de YouTube del conductor de televisión mexicano Yordi Rosado, Juan Esteban Aristizábal -nombre de pila de Juanes- contó detalles inéditos de sus inicios en la música, pero también se atrevió a abrir su corazón ante las cámaras para relatar cómo vivió y afrontó la tristeza inconmensurable que supuso la pérdida de su hermana.

(De interés: Juanes: así abrió el camino para muchos artistas en Colombia).

Según detalló el artista, todo era felicidad, expectativa y gozo por convertirse en tío por primera vez -gracias a su hermana Luz Cecilia, quien se encontraba embarazada- hasta que una dura noticia golpeó sus ilusiones.



“Llego a la habitación del hospital, que quedaba como a dos cuadras de mi casa caminando. Cuando yo entro a ese cuarto veo el cuarto con las luces apagadas, a mi mamá y a mi tía acá llorando, y la cama tendida y yo: ‘¿Qué pasó?’. (Mi mamá me dice): ‘No, mi hijo, es que Luz tuvo una complicación en el parto y están en emergencias’”, narró el cantante antioqueño.

La emoción de la llegada de su nueva sobrina se vio empañada por el miedo y la incertidumbre. Luz Cecilia tuvo una hemorragia interna que, entre otras cosas, hizo que perdiese mucha sangre.



Como no había suficiente sangre en el hospital, tanto Juanes como otro de sus hermanos tuvieron que servir de donantes. No obstante, ya era demasiado tarde: “Mi hermana quedó en coma, en estado vegetal por 27 años”.

Durante seis meses, la vida de la familia del cantante estuvo eclipsada por las visitas al hospital. Mientras que Mariana, la hija recién nacida de Luz Cecilia, estuvo al cuidado de su familia paterna; la hermana del cantante gozó de todas las atenciones por parte de su mamá y su tía Adiela, una vez le dieron el alta.

(Siga leyendo: Juanes y su nueva canción ‘Por un perro’, en la que su esposa es protagonista).

“Mi mamá y mi tía Adiela se dedicaron a eso, eso es todos los días sin faltar durante 27 años (...) Nunca sabremos si escuchó o vio, todos le hablábamos, mi mamá todos los días, Mariana, la hija de ella se acostaba todos los días a llorar encima de su mamá”, relató Juanes a Yordi Rosado.



“Cuando yo llegaba a la casa, mi mamá me decía: ‘Mijo, vaya salude a Luce’. Yo entraba al cuarto de Luce y se me caía todo. No había nada que pudiese superar esa tristeza”, agregó el cantante.

Luz Cecilia falleció en el año 2019, después de permanecer 27 años en estado de coma. Durante más de dos décadas, permaneció en la casa del artista en Medellín, rodeada del amor y los cuidados de toda su familia.

Valeria Castro Valencia

Redacción TENDENCIAS