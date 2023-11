‘Ni la canción, ni el momento’: Juanes se destapa sobre colaboración con Shakira

A la hora de hacer listas con los artistas colombianos más relevantes de la historia, Juan Esteban Aristizábal Vásquez, mejor conocido como Juanes, está presente en todas. Desde principios de siglo y hasta hoy en día, el antioqueño se ha mantenido relevante con éxitos como 'La Camisa Negra’, ‘Me Enamora’, ‘A Dios le Pido’ y ‘Es Por Ti’.



Y en su fructífera carrera, Juanes se ha caracterizado por colaborar con artistas muy importantes de la industria musical latinoamericana, como Morat, Mon Laferte, Christian Nodal, Sebastián Yatra, Carlos Vives y Nelly Furtado.

Sin embargo, a muchos les ha intrigado por años que el cantautor nunca haya sacado un tema en colaboración con otra colombiana cuyo periodo de éxito ha sido casi idéntico al de Juanes: la barranquillera Shakira. Este tema ha desatado rumores entre sus seguidores que dicen que la relación entre los dos artistas es conflictiva.

Siempre ha sido una relación medio tensa. pic.twitter.com/0sPcJ66UjF — Alberto Marchena Jr. (@marchenajr) November 19, 2023

Tal es la confusión que genera esta situación que el antioqueño le concedió a Rodney Sebastián ‘El Chombo’ Clark Donalds, hace poco una entrevista hablando de sus colaboraciones, y en la que se refirió directamente al tema Shakira.



“Yo creo que las colaboraciones tienen mucho que ver con la energía y la química que uno siente. Por ejemplo, en este nuevo álbum trabajé con Mabiland, que es una chica de Colombia, del Pacífico colombiano y que lleva pocos años en la industria, pero yo quería trabajar con ella. No era algo que estuviera planeado desde hace mucho tiempo, pero llegó y se dio y esa es la forma como yo siento que debe pasar”, afirmó Juanes al tocar el tema en la entrevista, revelando que suele colaborar con artistas que admira.



También habló de Carlos Vives, con quien cantó ‘Las Mujeres’, y a quien confesó idolatrar desde los años más tempranos de su carrera: “Yo me acuerdo cuando iba a los conciertos de Carlos Vives en el año 96, 97 y yo estaba en el público y veía a Carlos allá y yo decía: ‘Algún día yo tengo que estar ahí; si este man está allá, yo puedo estar allá también’, y me inspiraba eso”.



“La canción con Carlos Vives de verdad que sí era algo que yo quería hacer hace muchos años porque Carlos ha sido una influencia muy marcada para mí o para la música colombiana, creo que él tuvo mucho que ver con la música popular con el rock y cómo se mezclaban estos ritmos”, agregó.

Gracias Juanes! Shak — Shakira (@shakira) November 16, 2017

Cuando le preguntaron por Shakira, el artista respondió que, en pocas palabras, no se ha dado la ocasión, pero no le molestaría colaborar con ella. “Yo creo que es que no se ha dado ni la canción, ni el momento, la verdad que no. Si en algún momento se da natural y es, pues chévere, pero y si no también, no pasa nada”.

A pesar de que el cantante dejó la puerta abierta, para algunos cibernautas la respuesta fue dada desde la cordialidad que lo caracteriza, pero creen aún firmemente que si la colaboración no se ha dado es por alguna diferencia entre los dos.



