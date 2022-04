Después de la salida del técnico de la selección nacional, Reinaldo Rueda, se han propuesto varios nombres para la nueva opción de director de la Tricolor. El cantante colombiano Juanes también propuso a su candidato a través de sus redes sociales, mencionando a quien él considera una buena opción para reemplazar a Rueda.



La conversación inició con Fabián Vargas, un ex jugador de la Tricolor, que hizo su propio listado de candidatos de director técnico de las selección; Iván Ramiro Córdoba, director deportivo del Venecia FC; Mario Alberto Yepes, otro exjugador de la Selección que fue entrenador del Deportivo Cali hasta el 2017; y Amaranto Perea quien ha estado en el área directiva de Itagüí Leones, Real Madrid Cadete C y en el Junior de Barranquilla hasta el 2021.



Después Juanes se unió a la discusión proponiendo a su candidato; se trata del ex ugador de la Selección Colombia, Juan Pablo Ángel, apodado como “El Ángel del gol”.

Otro candidato para técnico de la selección Colombia podría ser @JUANPABLOANGEL — Juanes (@juanes) April 20, 2022

Juan Pablo Ángel es un ex futbolista paisa que hizo parte de la Selección Colombia por 10 años en la posición de delantero. Con la Tricolor jugó en la eliminatoria de tres mundiales; Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Además también fue parte de la nómina de reconocidos equipos internacionales como el River Plate y el Aston Villa.

Muchos no vieron con buenos ojos la idea de Juanes, porque Ángel no tiene experiencia como director técnico, hasta ahora está adquiriendo bagaje porque actualmente se desempeña como asesor técnico de Los Ángeles FC.

El rendimiento de Reinaldo Rueda

EN 2021, Rueda fue llamado a dirigir la división mascuilna de Selección Colombiana de Fútbol después de que bajo la dirección de Carlos Queiroz, la Tricolor quedara séptima en la tabla de posiciones. Al final de su periodo, Rueda dejó a la selección nacional en sexta posición y con 23 puntos.



De 22 partidos dirigidos ganó 7, empató 10 y perdió 5. Según informa el portal Win Sports, Rueda tuvo un rendimiento del 46,97% con 21 goles a favor y 15 en contra.

