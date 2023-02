Antes de darle la vuelta al mundo con obra musical, de ver su trabajo reconocido decenas de veces con los más importantes premios internacionales y construir una carrera de 23 años de éxitos, Juanes, el rockero paisa de 50 años, era un joven que por amor a la música vivió dos años sin un hogar permanente en Estados Unidos y compró muchos días un sándwich de Subway, el cual, dividido en dos, le hacía las veces de cena y almuerzo.



En una conmovedora entrevista publicada el 10 de enero en el canal de YouTube del reconocido periodista mexicano Yordi Rosado, el artista paisa contó la historia que vivió antes de alcanzar sus sueños; una historia de sacrificio, perseverancia y disciplina. La historia de un luchador.

La carrera de solista de Juanes comenzó en 1997 con el fin de la primera banda de rock a la que perteneció, Ekhymosis. “Era el último semestre de la universidad, estaba estudiando diseño industrial y había un chance de ir a Estados Unidos a buscar oportunidad. Ya Ekhymosis se había terminado y yo estaba muy triste porque no sabía qué hacer y sentía que no tenía a dónde más crecer y dije ‘Ah, hermano, me voy a lanzar a esta vaina, me voy para los Estados Unidos’”, dijo el artista al periodista mexicano.

Vendió su moto, el amplificador y el computador, lo único con lo que se quedó fue su guitarra y su grabadora tascam de cuatro canales. Y a pesar de las insistencias de sus amigos y familia para que finalizara la universidad -que de hecho sí terminó, años después, a través de fax-, se fue a buscar su sueño sin saber cómo iba a lograrlo: trabajar con Gustavo Santaolalla, el productor argentino que ha colaborado con grandes nombres del rock latino como Maldita Vecindad y Molotov.

Sin saber nada de inglés y con 5.000 dólares efectivos metidos en un sobre que guardaba en el bolsillo de una chaqueta, estuvo tres meses en Miami, pero “no era el sonido que buscaba”, pasó un mes en Nueva York, pero “era demasiado voltaje”. Y finalmente llegó a Los Ángeles, donde cree que fueron “no sé si los dos años más duros de mi vida, pero más o menos”, afirmó.

“Ya cuando habían pasado varios meses metía la mano al bolsillo y tocaba el sobrecito y decía ‘Mierda, esto se está acabando, ya no hay tanto billete aquí’”, explicó el artista, que añadió, entre risas, que cuando empezó a escasear el dinero desayunaba un café y compraba un sándwich de Subway de 30 centímetros que dividía a la mitad para que le alcanzara para almorzar y cenar.

Detrás de la carrera de Juanes, aparte de mucho talento y una infinidad de nombres de buenos viejos amigos que el artista recuerda aunque ya pasaron dos décadas, hay mucha, mucha disciplina. Cualidad que demostró aprendiendo inglés sin dinero y por sí mismo.

“Entraba a las librerías y buscaba un libro de inglés- español, lo terminaba, le ponía un pedacito de papel o doblaba la página, lo devolvía al stand, me iba, al siguiente día volvía a la misma sección, sacaba el mismo libro lo abría y ahí estaba la página doblada”, contó en la entrevista, riéndose, el artista paisa, quien, además, no gastó un centavo en este proceso. El lugar en el que estudiaba era Barnes & Noble, una de las cadenas de librerías más grande de Estados Unidos.



Estudiaba todo el día. Cuando no leía, escuchaba música y trataba de leer las letras y asimilar la pronunciación; o mientras veía una película con subtítulos, intentaba conectar las acciones con palabras.

Pasaron dos meses y Juan Esteban comenzó a deprimirse. El fajo de 5.000 dólares disminuyó y él no veía que su carrera musical avanzara, por eso, recuerda con mucha lucidez la escena que le cambió la vida.

Ya habían pasado dos años de su aventura. Juanes estaba en un motel viviendo de manera temporal cuando el teléfono rojo de la habitación comenzó a sonar; era Marusa Reyes, la representante de Caifanes, y quien en un inicio le dio la idea de ir a buscar oportunidades en Estados Unidos. Ella le pasó al teléfono a la persona que Juanes había ido a buscar: Gustavo Santaolalla.

Imitando un acento argentino, Juanes explicó en la entrevista que el productor quería trabajar con él, pues le habían encantado sus demos. “Yo me puse a llorar, hermano. Como si me hubiera ganado la copa del mundo, llave”, afirmó el cantante con emoción y una sonrisa en la cara.

No era la primera vez que la música hacía llorar a Juanes en Estados Unidos, pero esas lágrimas fueron diferentes, eran de triunfo. “Yo ya había llorado antes por frustración, es como que yo no puedo creer que me voy a tener que devolver a Colombia sin nada”, le comentó el cantante al periodista mexicano.

La llamada de Santaolalla, afirmó Juanes, “cambió mi vida, porque ahí me firmó Universal Music para el sello de Gustavo que se llama Surco. Eso significa que ya me daban viáticos todos los días, me dieron un carro, podía irme a un apartamento a vivir tranquilo”, dijo a Rosado.

La agencia de medios 'EFE' entrevistó al cantante paisa. Foto: EFE

¿Lo primero que compró con el dinero que le ingresaba de manera estable? “Comida”, dijo riendo abiertamente el cantante, después de todo, hubo un momento en el que se vio obligado a comer arroz y agua: "en un momento de esos crítico hacía arroz y abría la canilla tomaba agua y yo comía esa vaina", le contó al mexicano.

Con Universal Music salió en 2000 ‘Fíjate bien’, el primer álbum de Juanes como solista que obtuvo siete diferentes nominaciones a los Grammy Latinos. El paisa admitió que el día de la lectura de las nominaciones él no quería ir a Miami, pues llevaba mucho tiempo viajando y lo único que se le antojaba era ir a Bogotá para ver a Karen Martínez, su ahora esposa.

“Yo llego a esas nominaciones y era el perfecto desconocido, Yordi. Nadie me conocía, en cambio yo veía a todos los súper artistas”, contó el paisa. Sin embargo, empezaron a leer los nominados y ‘Juanes’, ese nombre desconocido, ocupó siete lugares. Fue tal la emoción para el colombiano que recuerda irse al baño a llorar y llamar a sus seres queridos a contarles lo que pasaba.

Hoy después de haber sido galardonado con 24 Latin Grammys y 3 anglo y de ser reconocido en 2009 por la revista Billboard como el artista de la década, su pasión por se mantiene intacta. “No ha habido algo más poderoso que el amor que yo tengo a la música", dijo.



Por eso nunca desfalleció.



ELTIEMPO.COM

