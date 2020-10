Juanes se robó un carro Tesla en Estados Unidos, pero por accidente

Juanes es uno de los músicos más influyentes de Colombia en este siglo. Sus éxitos se han hecho mundialmente famosos, no por nada ha ganado 24 Grammy latinos y dos estadounidenses.



(Le puede interesar: Juanes, 20 años de un sueño que comenzó con 'Fíjate Bien').



Además, su gracia y su personalidad han hecho que el público lo tenga muy presente con el paso de los años.



Recientemente, el colombiano dio a conocer una divertida anécdota que le hizo pasar un fuerte susto.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, contó que cometió un robo sin quererlo.



(También puede leer: Juanes habla con los jóvenes de educación y participación política).



"Tengo que contarles algo que me pasó en estos días, muy loco", empezó diciendo. "Yo estaba en el estudio trabajando como a las 11 de la noche. Llegan Karen Cecilia (Martínez) y mi hija Luna diciendo que había llegado la Policía a la casa", continuó.



Las autoridades empezaron a preguntar por él.

El carro de Juanes es un Tesla, que había adquirido recientemente FACEBOOK

TWITTER

"Bueno, bajo yo y me encuentro cinco carros de policía y por ahí diez policías armados hasta los dientes, que solo se les veían los ojos", relató. "'Señor, tenemos reportado que en esta casa hay un carro robado'", le dijo un agente.



Juanes revisó y se aseguró de que su automóvil, de marca Tesla, se encontrara en su parqueadero. "Le digo, 'pero, señor oficial, ese es mi carro. Yo estaba comiendo con mi esposa y acabamos de llegar de comer, hace como una hora más o menos'", narró.



(Además: Porsche estaría en una 'carrera' ilegal antes de arrollar a ciclista).



El policía le respondió que le parecía muy raro, porque sí les habían dicho que un auto robado se encontraba en la casa del artista. Pero el colombiano le explicó que no era así y que, de hecho, hacía poco había cambiado su vehículo con la misma empresa, Tesla.



El agente le creyó. Juanes contó que volvió a trabajar a su estudio. Se sentó en la consola, pero no podía concentrarse por la preocupación. Así que se asomó por la puerta y vio que, aunque los policías no siguieron preguntándole nada, aún seguían afuera. Para salir de dudas, revisó una aplicación que tiene en su celular y se la mostró a los policías. Uno de los agentes le dijo que, además, revisara las placas del automóvil que estaba en su vivienda.

Ver esta publicación en Instagram #noesloqueparece Una publicación compartida de JUANES (@juanes) el 19 Oct, 2020 a las 5:23 PDT

(Si nos lee desde la app, vea la publicación aquí).



Él le hizo caso y se fue a inspeccionarlo, pero esta vez se llevó una gran sorpresa. El carro era idéntico, pero adentro se encontró unas servilletas y otras cosas que no eran de él. Efectivamente, era el automóvil de alguien más.



Asustado fue hasta donde el policía y le explicó lo que había pasado. "Éramos los dos muertos de la risa. Me dijo: 'Oye, chico', porque él es cubano, 'en 20años nunca me había pasado algo así'", relató Juanes riéndose. "Literalmente, Karen Cecilia y yo nos robamos un carro, sin darnos cuenta, en Miami", agregó.



El policía contactó al dueño del carro, que se dirigió a la casa del artista. Cuando llegó, explicó que él había dejado la llave puesta. Afortunadamente, el hombre se tomó las cosas con humor. Solo que el cantante se había quedado sin su propio automóvil.



(Lea también: Murió de covid-19 influencer ‘fitness’ que negaba el coronavirus).



Así que el policía, al que le había hecho mucha gracia la situación, le ofreció llevarlo hasta el restaurante. "Me tengo que montar en la patrulla de Policía, en la parte de atrás, como regañado", dijo Juanes.



Allí, efectivamente, se encontraba el mismo modelo Tesla, idéntico. "Es de lo más extraño que me ha pasado últimamente. Los quiero, chao", concluyó el cantante.

Tendencias EL TIEMPO