El cantante Juanes ha dado de qué hablar en los últimos días debido a un video publicado en Instagram en el que menciona que no le gustan las redes sociales y que ya está cansado de ellas.

El paisa se encontraba en un restaurante con su esposa, la actriz Karen Cecilia Martínez, cuando decidió grabarse comentando las razones por las que siente rechazo por estas plataformas digitales.

“El problema que yo tengo es que odio las redes sociales, las detesto”, inició comentando el intérprete de ‘La camisa negra’, quien además aclaró que no odia a las personas ni a su público o seguidores, sino que, lo que en realidad le molesta es la dinámica que manejan estas aplicaciones.



“Odio lo que significa eso, lo que implica eso. Lo que hay que hacer”, señaló el artista.



Según explicó, ya no se siente cómodo con el hecho de pensar en todo momento en las cosas que debe publicar o no para tener a gusto a sus seguidores y estar interactuando constantemente.

Captura de pantalla. Foto: Instagram: @juanes

“Yo diciendo: ¿pero qué me invento?. No, estoy cansado de eso, no quiero inventarme nada más, me vale (...) la red social”, afirmó.



A esta dinámica mencionada por el cantante, sobre inventar contenido constantemente, se le suele llamar ‘engagement’, que significa compromiso en su traducción al español, y que hace referencia a la conexión emocional que llevan a cabo los creadores de contenido con su audiencia para que no los dejen de seguir y para que la cantidad de fanáticos crezca aún más.



En el video, además, señaló que contrario a lo que él piensa, su esposa e hijos sí “aman las redes sociales”.



“A Ceci le encantan”, afirmó Juanes. A lo cual su pareja comentó: “No, a todo el mundo le encantan (...) Le encanta 'chismosear' a la gente”.



El paisa terminó confesando que de vez en cuando sí usa estas plataformas “para chismosear, pero no siempre”, señalando que no está de acuerdo con la adicción que tienen algunas personas.



“Todo el día ahí viendo que hace todo el mundo, no me gusta. Yo estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer”, dijo para finalizar su grabación.

Al respecto, muchos internautas mostraron su apoyo a la opinión del artista y confesaron que también piensan lo mismo sobre estos medios sociales.



“Había que decirlo y se dijo”, “Estás en lo cierto, las redes sociales se hicieron para socializar pero la mayoría no socializa” y “De acuerdo contigo y lo peor de todo es que ahora el talento lo miden de acuerdo a la cantidad de seguidores que la persona tenga”, fueron algunas de las reacciones.

