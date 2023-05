Durante la noche del jueves, el reconocido cantante Juanes estrenó su última canción llamada 'Cecilia' y en medio de una entrevista con Eva Rey, el paisa reveló que esta canción fue creada después de superar un momento difícil en su matrimonio con Karen Martínez.

Según lo compartido por el cantante, mientras luchaban por su relación, compuso 'Cecilia'. Aunque fue él quien más insistió en que el matrimonio no terminara y la ayuda de Juan Luis Guerra fue más que fundamental para que todo se diera.



"Esta canción surgió en medio de una crisis, cuando pensaba que tal vez no estaríamos juntos", confesó Juanes, mencionando que cuando le mostró la canción a Karen, no pudo contener las lágrimas.



A pesar de que las cosas en su matrimonio y familia iban mejorando, la colaboración de Juan Luis Guerra en la composición de la canción fue fundamental para demostrarle a su esposa el amor que sentía por ella.



"Le debo algo realmente especial... En una parte de la letra, decía: 'Siento que el aire se acaba si dejas de ser mi esposa'. Juan Luis me dijo: 'No, Juanes, tu esposa siempre debe ser tu novia'. Por eso, cambiamos 'esposa' por 'novia', y tenía toda la razón", agregó en la entrevista.

