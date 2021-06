Juanes cae en noticias falsas y termina en polémica en Twitter

Juanes se volvió tendencia en las últimas horas y no precisamente por uno de sus más recientes videos de sus canciones. Esta vez se debió a un video que se viralizó en las redes sociales en el cual borran un grafiti de J Balvin que estaba en la comuna 13, de Medellín.



Juanes subió en su cuenta de Twitter un comentario en el cual criticaba esa acción y también hizo un comentario personal sobre el difícil momento que atraviesa el país luego de más de un mes de paro nacional.

Uno de los trinos que criticaron a Juanes. Foto: Pantallazo de Twitter

El antiqueño, tras un video en el que se ve a una mujer pintando el grafiti en el que estaba la cara de J Balvin, comentó: “Me da tristeza esto. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál es la línea que divide lo bueno y lo malo? ¿La verdad de la mentira? ¿Acaso no hay muchas verdades a la vez? ¿La de cada uno? Los invito a reflexionar”.



Pero, adicionalmente, Juanes se defendió de aquellos que le han criticado su indiferencia ante la caótica situación actual que se vive en el país.



El antioqueño, posteriormente indicó que sí se ha manifestado en varias oportunidades sobre el tema y los problemas sociales y que le interesa proteger la vida de todos.



Y le contestó a uno de sus críticos: “Revisa mi ‘timeline’, no solo aquí (en Twitter), en todas mis redes. Te vas a dar cuenta que todo me importa. Los jóvenes estudiantes, los policías. Ni tú ni nadie puede entrar en mi mente para saber lo que siento o pienso. Te lo digo desde el amor. Un tuit es un pensamiento, un instante”.

Una de las respuestas de Juanes a sus críticos. Foto: Pantallazo de Twitter

Y quiso cerrar el tema al explicar el motivo por el cual había borrado el trino luego de encontrar una razón y reconocer que había caído en la trampa: Hablé con los autores y les cuento: era un grafiti publicitario, instalado el 3 de mayo, con vigencia de un mes. Lo retiraron el 6 de junio para hacer uno nuevo en el mismo espacio. Como cambiar una valla. El odio miente para incitar más odio. No es nada en contra de @JBALVIN.

Uno de los comentario con el cual Juanes quiso cerrar la polémica tras borrar sus trinos en apoyo a J Balvin. Foto: Pantallazo de Twitter

