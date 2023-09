Este 23 y 24 de septiembre, Bogotá vivió uno de los mejores conciertos a manos de la segunda edición del Festival Cordillera, que presentó a más de 40 artistas en tres de sus escenarios.



'Aconcagua', 'Cotopaxi', 'Cocuy' y 'El Bosque' albergaron las distintas presentaciones de diferentes representantes del rock, la cumbia, el trap y el reggae latinoamericano.

No obstante, hubo varios shows que destacaron entre la jornada de conciertos, como el de Juanes, que ayudó a animar al público para recibir a Cypress Hill en una noche sin precedentes.



(Le puede interesar: Carlos Vives y Juanes le cantarán a las 'Mujeres' para celebrar los 30 años de La provincia).



La segunda edición del Festival Cordillera tuvo un gran precierre de domingo a manos del colombiano que cautivó a los espectadores durante más de hora con sus clásicos y donde también cantó temas más recientes pertenecientes a su álbum 'Vida cotidiana'.



Los asistentes por su puesto corearon varios de sus 'singles' como 'Mala gente' y 'Fotografía, incluso canciones legendarias de Ekhymosis, donde interpretó 'Solo' el primer sencillo de la banda lanzado en 1995.



Con su guitarra y su estilo entre el pop y algo de rock, el paisa logró emocionar a los espectadores que no dejaron espacio para el silencio, y que estalló el Simón Bolívar a grito herido con su presentación.

¿Por qué Andrés Calamaro dejó aburridos a los asistentes?

El cantautor de 'Flaca', 'La parte de adelante' y 'Sin documentos', entre otros sencillos, sorprendió al público al abandonar el escenario antes de lo estipulado.



(Lea también: Los Caligaris: la banda argentina que conecta con las raíces de toda Latinoamérica).



De acuerdo con el cronograma, el show de uno de los íconos del rock en español estaba programado para durar un poco más de una hora, de las 7:45 p.m. a las 9:15 p.m., sin embargo, el artista se retiró 30 minutos antes, sin explicación aparente.



Esta actitud dejó una sensación de contrariedad entre los fanáticos, lo que había iniciado con una gran entrada a cargo de los sintetizadores, el piano y la guitarra, provocando furor en el escenario 'Cordillera', terminó en el mutismo y la confusión.



Ante los comentarios y las especulaciones del público por su repentino abandono, Olga Castreno, la mánager del artista, afirmó que la ausencia del mismo de la tarima se debió a la altura de la capital colombiana.



(Siga leyendo: Cardi B y otros cantantes que han sido agredidos en el escenario).



"La razón exacta fue la altura, que resultó afectando a Andrés, lo que le impidió seguir con su presentación y por eso tuvo que acabarla antes de lo programado”, aclaró la representante en entrevista con 'Blue Radio' en la mañana de este lunes 25 de septiembre.



Tras sus declaraciones, el mismo Calamaro publicó un 'post' donde expresaba sus disculpas confirmando que el episodio fue ocasionado por la ubicación de Bogotá, la cual terminó afectando su respiración.

De igual forma, el cantante publicó un video donde reafirmaba sus excusas y comentando que se sentía avergonzado y que entendía el malestar entre sus seguidores, pues esto ya le había sucedido en Perú y Ecuador.



"Mis disculpas. Pudo ser la altura, venimos de tres meses en el llano y la meseta, mi vergüenza para mi gente en Colombia, mis compañeros y la organización siempre impecable. No estaba de parranda, no vengo a Colombia a tomar falopa ni nunca lo hice. Entiendo el fastidio y el horror de mi público. Me corto la coleta. No sé encajar una derrota en semejante escenario", expresó en el video.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

