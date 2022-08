'JuanDa’ es uno de los influenciadores favoritos de los colombianos. El bogotano tiene más de tres millones de seguidores en Instagram y ya es una estrella consolidada de TikTok.



Durante años, ‘JuanDa’ mostró su relación con el maquillador y creador de contenido, Camilo Triana. Ahora según algunos seguidores, la pareja habría terminado y por ello no suben contenido juntos.



Desde el 12 de marzo de este año, ‘JuanDa’ no publica nada nuevo en sus redes sociales. La ausencia preocupó a sus fanáticos que han estado buscando pistas sobre dónde está el influenciador.



Camilo Triana y Sofia Castro, amiga de ‘JuanDa’, dieron a entender que estaría tomándose un tiempo lejos de las redes sociales para trabajar en sí mismo. Castro incluso aseguró que aún no saben si va a volver.



Tras meses de incertidumbre, el creador de contenido hizo una aparición sorpresa en redes sociales. En su cuenta de TikTok, escribió un mensaje que sorprendió a sus seguidores.



Afirmó que han estado usando perfiles falsos para hacerse pasar por él y aprovecharse de sus fanáticos. Según lo que explicó ‘Juanda’, estafadores han solicitado dinero a sus admiradores.



“Que paila que mientan así. Estoy en un proceso importante y difícil, no me pondría con estos jueguitos con mis seguidores. Solo necesito tiempo”, manifestó.



‘JuanDa’ se refería a una cuenta de TikTok que ha estado publicando contenido antiguo del influenciador y asegurando que es él. El perfil falso tiene videos con hasta cinco millones de reproducciones.



La respuesta de Camilo Triana

La expareja de ‘Juan Da’, Camilo Triana, utilizó sus historias de Instagram para denunciar al mismo perfil que mencionó el influenciador en su regreso a redes.



De acuerdo con lo que explicó Triana, esta cuenta se habría hecho pasar por ellos para estafar a otros. El criminal agregó a los seguidores de TikTok a un grupo de Telegram, que ya tiene más de diez mil personas.



“Para los que no saben, hay una cuenta en Tiktok, esta cuenta que se hace pasar por Juan, diciendo que el cinco de agosto iba a regresar, que no sé qué, eso es totalmente falso. Esa cuenta no es de Juan, esa cuenta no es mía, esa cuenta no es de ninguno de los dos. Juan regresará en el momento que se sienta preparado para hacerlo, esa cuenta es falsa, uno eso”, señaló Triana.



Según la versión de algunas personas, les pedían transferencias a Nequi de diez mil y 25 mil pesos para asegurar que ‘JuanDa’ volvería a publicar contenido en redes.



“En la cuenta de Telegram están haciendo cosas como estas pidiéndole dinero a las personas que se unieron. No somos nosotros, Dios mío, jamás en la… vida nosotros le pediríamos plata y, sé que hablo en nombre de Juan también al decir: ninguno de los dos jamás utilizaría nuestras redes sociales para pedir plata para nosotros, nunca en la vida lo haríamos, por favor no caigan en eso”, concluyó el influenciador.



Camilo Triana aclaró el malentendido y afirmó que ya se encuentran hablando con las autoridades legales para acabar con los perfiles de estafadores. Una vez más insistió en que ‘JuanDa’ regresará a sus redes cuando se sienta mejor.

