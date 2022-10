Durante seis meses el influencer ‘JuanDa’ estuvo ausente de redes sociales. Sus más de cuatro millones de seguidores de Instagram y otros 18 millones de TikTok le perdieron el rastro al joven que compartía contenido de humor.

El bogotano, cuyo nombre de pila es Juan David Morales Carranza, decidió reaparecer con una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, a la cual más de medio millón de personas se unieron por unas dos horas para escuchar qué le había pasado.



Con sinceridad ante la cámara y hasta lágrimas, aceptó que afrontó una de las etapas más difíciles, pues tocó fondo y debió ser internado en un hospital psiquiátrico por dos ocasiones.

‘Me escapé de todo, no quería saber nada’

“Hace muchos años he odiado cosas de las que represento. Desde chiquito me odiaba. Siento que llegué a esta vida para ayudar a las personas que me quieren y ser como un soporte. (…) El 22 de abril de este año dije ‘llegó la hora’”, expresó.

"Siempre he sentido que debo darle algo a la gente para que esté a mi lado y por eso han sido mie... conmigo. En mis relaciones interpersonales, mis amigos y mi familia me habían hecho sentir mal", agregó.

Aquel día, según contó, colapsó. No quería hablar con su familia ni amigos, por lo que tuvo una crisis de salud mental. Brayan Mantilla, influencer conocido como ‘El Brayan’ y uno de sus amigos, acudió a su casa y evidenció el estado en el que se encontraba. De inmediato, lo trasladó a un hospital psiquiátrico.

(Siga leyendo: Westcol: la alta suma que gana diariamente el nuevo novio de Aida Victoria).

Allá descubrí muchas cosas tenaces y personas FACEBOOK

TWITTER

“Me quitaron absolutamente todo. No tenía celular. Durante mi estadía mi mejor amiga fue una sopa de letras. Fue una experiencia horrible. No salí del cuarto por cuatro días”, dijo mientras mostró en cámara un libro de pasatiempos.



Aislado en su habitación, aprendió a valorar muchas cosas, ya que no tenía la oportunidad de salir o ver el sol. Recibió ayuda profesional y medicación para ser estabilizado hasta que fue asignado a otra unidad del hospital.

“Ahora, tengo mucha empatía. Allá descubrí muchas cosas tenaces y personas. Lo más impresionante que me pasó fue caerle bien a personas que no conocía en mis redes sociales”, resaltó.



Sin embargo, en una videollamada con su amigo Mantilla se enteró del elevado costo de estar internado; pensó que no podía asumirlo y buscó que le dieran salida, pero ‘El Brayan’ le quitó la preocupación al asegurarle que buscaría reunir fondos para costear su paso por el psiquiatra. Y así lo hizo.

Segunda estadía en el psiquiatra

Aunque tras unas semanas de estar recluido salió e intentó continuar con su vida, volvió a decaer: “Me escapé de todo lado, de las redes. No quería saber nada. Entré en un positivismo tóxico en el que no estaba preparado para una mala noticia. Me dio un ataque de pánico. No me sentía humano”.



De nuevo, el influenciador Mantilla lo alentó para que lo internaran por segunda vez. En esa estadía conoció más personas, disfrutó de las pequeñas cosas -como dibujar y hacer manillas- y se hizo más consciente de su estado emocional. Una vez fue dado de alta, se dio más tiempo para aparecer en redes y darle un mensaje de superación a sus seguidores.

(Puede leer: Aida Victoria Merlano respondió a internauta que la comparó con Jenny Ambuila).

Estoy muy emocionado de lo que me tiene la vida. No sé si vuelva a redes para siempre, pero sí quiero que me den la oportunidad de ver mi contenido FACEBOOK

TWITTER

“Todos somos valientes porque llevamos muchos problemas. (…) Quiero darme la oportunidad de ser yo, viví tanto tiempo buscando que los otros pensaran bien de mí. Quiero ser feliz”, puntualizó.



También aprovechó para dejarles claro a los internautas que su relación con Camilo Triana, otro influencer, llegó a su fin tras cuatro años. Le agradeció por los buenos momentos y enfatizó que espera que pueda cumplir sus sueños.

"Me pasaron muchas cosas al tiempo. Ya no culpo a nadie. A veces, uno permite cierto tipo de cosas por repetir patrones. No tengo cabeza para tenerle rencor a nadie. (...) Sigo siendo la misma persona, pero maduré mucho y ahora veo la vida de un lado diferente", comentó.

‘JuanDa’ se mantiene en tratamiento con psicólogos y psiquiatras, debe estar acompañado las 24 horas del día y seguir medicación para el diagnóstico de ansiedad y depresión.



“Estoy muy emocionado de lo que me tiene la vida. No sé si vuelva a redes para siempre, pero sí quiero que me den la oportunidad de ver mi contenido. Quiero ganarme otra vez su confianza. Quiero ver si mi vida es esto de las redes o si definitivamente me voy. Quiero encontrarme”, señaló.

Para concluir con su intervención, agradeció a sus amigos como Sofía Castro, Brayan Mantilla, Alejandro Páez y Sneyder Torres -creadores de contenido para redes- por el apoyo brindado.

(Lea además: Sofía Castro,'youtuber', revela que se internó en clínica psiquiátrica).

De igual forma, invitó a sus seguidores a apoyar una fundación de cuidado de animales llamada Por amor a Rocky que se encarga de rehabilitar a perros y gatos recogidos de las calles.

Líneas de atención para salud mental

Tenga presente, como lo indica el Ministerio de Salud, que comunicar las emociones y pensamientos es importante. Hágalo y verá que podrá recibir apoyo de los seres cercanos.

Si necesita que lo escuchen, recuerde que puede comunicarse a las líneas de atención para salud mental dispuestas por las autoridades. En Bogotá, el 106 y el 01 8000 423 614. También puede acudir a la línea de emergencias a nivel nacional del 123.

También puede leer:

- Hijas de pastelera que hizo torta de Mickey dicen que murió por el ‘bullying’.

- Catalina Gómez se confiesa sobre la muerte de sus padres: 'El momento más duro'.

- Mujer se salvó al pedir ayuda con su reloj tras ser enterrada viva por su esposo.

- Johnny Depp habría intentado involucrar a Amber Heard en muerte de su amigo.

Tendencias EL TIEMPO