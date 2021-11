Juancho de la Espriella dijo que consumió drogas con Silvestre Dangond

"Y me estoy enamorando más, de tus ojos de tu boca, y ya no puedo esperar más porque algo me provoca", resonaba en las principales emisoras del país, por allá en 2004. 'La colegiala' fue la canción que sacó del anonimato a la que sería una de las duplas más famosas del vallenato: Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella.



Aunque se separaron en 2012, sus canciones refrescaron el género y no había un tema que sacaran que no fuera un éxito. Su música encabezaba los listados y poco a poco se unían más personas al 'silvestrismo'. Hoy en día, aunque por separado, siguen siendo un referente del vallenato.

Sin embargo, durante sus inicios en la música, Juancho de la Espriella conoció el mundo de las drogas. En junio de este año, el acordeonero reconoció en 'Se dice de mí', programa del canal 'Caracol', que a los 18 años probó las drogas gracias a un colega músico y desde entonces, se sumergió en ellas. "Yo tocaba un día, me enrumbaba y al segundo toque no iba", confesó en esa oportunidad.



Pero un día decidió cambiar su vida de excesos y con ayuda de actual esposa, Dolly Cáliz, salió adelante. De hecho, en 2015, durante una entrevista con este medio, el artista confirmó que: "Hace 15 años dejé las drogas. Estoy seguro de que si hubiera seguido ahí, habría terminado mal".



(Lea también: Frank Martínez le pidió matrimonio a su novia en vivo en MasterChef).

Silvestre Dangond y Juancho se la Espriella

Aunque es un oscuro episodio de su pasado, el sincelejano no teme hablar de ello: "¿Qué hace uno tapando las verdades? yo ese tema lo hablo y si me preguntan lo contesto", respondió sin problema en una reciente entrevista con 'ERV Vallenato', en la que lo cuestionaron sobre su época de consumidor.



"En algún momento eso era un tema que a mis 19, 20 años era semanal y que si yo no cambio, no estaría aquí", mencionó el acordeonero haciendo referencia al uso de sustancias psicoactivas.



Frente a su respuesta, el entrevistador le preguntó si había consumido alguna vez con Silvestre Dangond, a lo que de la Espriella respondió: "Si, nos pegábamos unas parranditas (...) Pero fíjate que con todo y eso mira hasta dónde hemos llevado nuestra carrera", manifestó.



(De interés: Polémica por fotos de Alec Baldwin celebrando Halloween con su familia).



Además, destacó: "Nos alcanzó a influir la generación de Diomedes, de Oñate, de los años 80 y 90 del vallenato que fue una época demasiado fuerte con el tema de la droga (...) En esa época todo el mundo consumía".

(Además: Mandíbula, Varela y lo que hacen hoy estos humoristas que ya no salen en TV).

¿Qué ha dicho Silvestre?

Por su parte, Silvestre no se ha referido al tema. Sin embargo, en una entrevista con la revista BOCAS, en 2015, el cantante vallenato desmintió haber tenido problemas de consumo.



"Nunca he tenido problemas con las drogas, que yo diga, no hermano, esta mierda me tiene enganchado, no. No, nunca; nunca he tenido problemas con las drogas, he tenido más problemas con el alcohol", destacó en su momento.



(Siga leyendo: El juego del calamar: irreconocibles, así se ven los actores en la realidad).



Además, señaló que: "Ninguno de mis colegas consume drogas, somos personas limpias, y meto la mano por todos, tanto por los cantantes como por los acordeoneros, todos están limpios", concluyó.

Más noticias

La inédita historia del hombre que volaba gratis a todo lugar del mundo



Un joven reveló el 'secreto' con el que pudo comer gratis por más de 5 años



La fortuna de Elon Musk duplica la de Bill Gates y supera el PIB de su país



Tendencias EL TIEMPO