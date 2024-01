Juan Pablo Urrego,'protagonista de Rigo', da de qué hablar con nuevo cambio de 'look'

Juan Pablo Urrego se ha convertido en una de las caras más favoritas de la televisión colombiana. Su paso como protagonista de 'Rigo' del canal 'RCN' entre otras producciones, lo han posicionado como uno de los mejores actores del país en la actualidad.



El paisa ha labrado una carrera tanto en la pantalla chica como en el cine desde que inició su trayectoria en 2007. Incluso tuvo la oportunidad de compartir set con la leyenda cinematográfica, Tilda Swinton, conocida por 'Doctor Strange', en 'Memoria', dirigida por Apichatpong Weerasethakul.

El actor de 'Sin senos no hay paraíso' ha demostrado que tiene un gran talento para ser un polifacético en la actuación. Su versatilidad lo ha llevado a hacer extraordinarios papeles con historias muy variadas.



No obstante, en 'Rigo' ha destacado su manera cómoda y familiar de interpretar al grande de Urrao, sus vicisitudes para llegar al ciclismo y llegar a competir en los toures más importantes de Europa, y la capacidad de salir adelante con su familia, sin duda lo han hecho el favorito de muchos televidentes.

Urrego sorprende como cambio de 'look' a sus seguidores

El actor no solo brilla por su talento, en días recientes sorprendió a sus fanáticos con un cambio de imagen en su cuenta de Instagram que suscito halagadores comentarios en más de un internauta.



Durante un video promocional para una reconocida marca de carros de lujo en la que estrenaba carro, el antioqueño se dejó ver con su nuevo corte de cabello, un gran cambio si se tiene en cuenta que, durante las grabaciones de la novela del ciclista colombiano, este se tuvo que dejar crecer su pelo ondulado.



En ese sentido, su nueva imagen tiene un gran cambio, ya que se rapó a los dos costados de su cabeza, pero en la parte de arriba se dejó un largo considerable.



"Obvio el mejor actor de Colombia debe tener lo mejor";"Este hombre por Dios"; "O sea, expliquen esta perfección"; "Ay, ese look";Modelo de coche";"Parece hermano de Lewandowski"; "Que guapísimo hombre";"¡Esooo! El nuevo look de el man"; "¿El carro viene con el conductor?"y "Qué belleza", fueron algunos de los comentarios más destacados en la publicación que ya acumula más de 70 mil me gusta.

Juan Pablo Urrego como 'Alias J.J'

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

