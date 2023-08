Después del relato de la actriz y presentadora Joseline Rodríguez, en el que señala al colombiano Juan Pablo Raba de haberse propasado con ella, sus declaraciones han causado controversia.



En medio de una entrevista con Gustavo Campos para su canal de YouTube, Rodríguez comentó que cuando ella estaba trabajando con la cadena RCTV, se encontró con el actor y él le ofreció un recorrido por las instalaciones. "‘Me dice, '¿y conoces los estudios, conoces el canal?'" a lo que la actriz respondió que no "apenas estoy haciendo un tour", contó Rodríguez sobre aquel día.

"Y me dice que si quería podríamos ir a los estudios donde grababan las novelas", narró la mujer.



Fue en ese momento, que, según su relato, Raba se habría abalanzado hacia ella para besarla.



"Ese hombre me dio contra la pared y quería darme los besos, a meterme mano. Como pude, lo empuje, vi que entró un camarógrafo y salí corriendo", comentó en el programa de YouTube.

Rodríguez también dijo que después de lo sucedido se habría ido para el vestuario a llorar y allí le contó a las mujeres que la vieron alterada lo que ocurrió.



"Llegué a mi ‘locker’ a llorar y me encontré con unas vestuaristas, les dije que ese hombre, el colombiano, me intentó agarrar a meterme mano; ellas me dijeron, ‘cállate. No digas nada, porque si hablas de esto te van a echar a ti’”.

Frente a las acusaciones, que se han vuelto virales en ambos países, Juan Pablo Raba todavía no se ha pronunciado oficialmente.



Pero, en el programa 'Lo Sé Todo' revelaron que se comunicaron con el actor y aunque no les dio declaraciones sobre los señalamientos, el protagonista de 'Distrito Salvaje' le aseguró al equipo periodístico del magazine que el caso ya lo tienen sus abogados y que pronto emitirá un comunicado oficial donde se darán a conocer las medidas que se tomarán al respecto.Por ahora, no se ha manifestado públicamente. Tampoco lo ha hecho su esposa, la también reconocida actriz y presentadora Mónica Fonseca.

