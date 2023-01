Durante una entrevista en Radio Divaza, JuanDa se sinceró sobre su regreso a las redes sociales y habló de varias personalidades de este mundo.



Uno de los nombres que sonó fue el de Juan Pablo Jaramillo, uno de los primeros youtubers de Colombia y que, según dice en su video respuesta, ha sido blanco de burlas de JuanDa durante años.



La mención se dio cuando la Divaza le pregunta a JuanDa por sus youtubers favoritos, a lo que el joven respondió que Juan Pablo Jaramillo.



En ese momento, el presentador menciona un comentario que supuestamente dejó Juan Pablo en el post que hizo JuanDa anunciado su regreso a redes.



"Qué bueno que salieras del internado para que siguieras hablando de mí", comentó el youtuber venezolano.



A lo que Juan Da responde que esa gente, refiriéndose al grupo de creadores de contenido pioneros, no le importa. "En Colombia los primeros youtubers creen que todo el mundo les tiene que correr encima por ser pioneros", apuntó.



Juan Pablo Jaramillo no se quedó indiferente ante el señalamiento y respondió en un video de Instagram.

"No podría haber dicho lo que dicen ahí, uno porque no sabía que JuanDa estaba saliendo de rehabilitación y dos, no habría dicho el internado para referirme a un hospital psiquiátrico o a un centro de salud mental y tercero sí comenté algo en la foto cuando regreso, pero cuando vi su live y que estaba hablando de su salud mental, decidí borrarlo porque me pareció muy inoportuno y porque pude empatizar con él porque he pasado por procesos similares que me han quitado las ganas de vivir. De verdad qué feo como sacan las cosas de contexto cuando las cuentan tan mal y tan cizañeramente", aseguró.



Jaramillo mencionó en un video en Youtube, donde explica el motivo de su ausencia como creador de contenido, que el comentario real fue el siguiente:



"No me acordaba pero ya me hacía falta que hablaras de mí en todos tus tiktoks porque me amodias mucho, grachi por volver <3".



En ese video, Jaramillo acepta que cometió un error al comentar eso, pero señaló que él y sus amigos habían sido víctimas del bullying de JuanDa durante mucho tiempo.

"En cada contenido que subía tenía que mencionar a alguno de nosotros", afirmó el creador de contenido, reconocido por ser uno de los primeros que utilizó su plataforma digital para identificarse abiertamente como parte de la comunidad LGBTI+.



Al parecer el drama entre JuanDa y Jaramillo viene desde antes y en su video respuesta cuenta varios sucesos en los que se hizo evidente el rechazo hacia él.



"Qué risa que antes nos amara y ahora que es relevante le parecemos una mierda. Pasó de ser fan a volverse un hater", añade.

El video títulado 'JUANDA: El rey de Colombia - Radio Divaza #26', supera el millón de reproducciones en Youtube.

