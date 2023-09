La competencia de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se pone cada vez más ruda, en especial porque se acercan al top 5 de los mejores cocineros de la quinta temporada, por lo tanto, los concursantes deben demostrar todo su talento en la cocina.

En el más reciente capítulo, tres participantes, Juan Pablo Barragán, Martha Isabel Bolaños y Natalia Sanint, estaban en la cuerda floja. Ellos se enfrentaron al reto de realizar un plato de su elección para demostrar todo lo que habían aprendido durante el programa.

El primero en presentar su sazón a los jurados fue Barragán, con su preparación llamada ‘Por una cabeza’, pero esta dejó a los chef confundidos, “No sé si es una genialidad porque es como un puré de papas de pescado frito. Por eso lo estoy analizando”, aseguró Christopher Carpentier.

A lo cual continuó Nicolás de Zubiría: “Barragán es un plato muy confuso, porque no está feo, pero me quedó corto como de propuesta, de un sofrito, de algo. No alcanza a subir, me parece que falta más sazón, más especias, algo más dentro de este puré y más cremoso”.

Finalmente, los chefs tomaron una decisión, tras un largo suspenso revelaron que quien salía de la competencia era Juan Pablo Barragán, lo cual dejó a sus compañeros sorprendidos y tristes.

Así fue la despedida de Juan Pablo Barragán

Luego del anuncio, Barragán le dio un caluroso abrazo a Martha Isabel Bolaños y Natalia Sanint, tras esto la presentadora Claudia Bahamon se observó afectada, dirigió sus manos hacia su rostro y de sus ojos brotaron un par de lágrimas.

Seguido a esto, Nicolás de Zubiría le dedicó unas palabras: “De entrada solo te quiero decir una palabra, gracias. Estoy muy agradecido con toda la energía y la buena nota que le metiste no solamente al lado gastronómico del programa, sino con tus compañeros. Muchísimas gracias, lo quiero mucho, nos vemos en el camino”.

“Tuviste la suerte, la fortuna, el espacio para demostrarle a toda Colombia quién es Juan Pablo Barragán. Fue un honor haberte conocido, eres un gran hombre”, añadió Christopher Carpentier.

Después de escuchar las palabras de los jueces, el actor afirmó: “MasterChef llegó en un momento muy importante de mi vida, me salvó la vida. Porque en el punto que estaba más mal de mi cabeza me recogió este programa y fue divino. Gracias a todos porque han hecho mi vida más feliz, espero que la vida nos siga juntando”, concluyó.

El actor dio esas palabras difíciles porque en diciembre presentó varios inconvenientes que lo afectaron: “Estuve pensando en cosas muy feas, yo le digo a la gente que nunca está sola y que en el momento que tú pienses cosas feas, recuerda que siempre hay gente que te ama”.

Juan Pablo Barragán confesó que antes de entrar a MasterChef tuvo: "pensamientos feos"

