El pasado 7 de diciembre, la periodista Mariángela Urbina compartió en su cuenta de Twitter un audio en el que, presuntamente, el actor Juan Pablo Barragán tenía una fuerte discusión con la artista Lia Zafra, con quien sostuvo una relación de pareja entre 2014 y 2016.

“Anoche, el actor Juan Pablo Barragán, quien presuntamente intentó ahorcar a la artista Lia Zafra, fue el anfitrión del Festival de Cortos de Bogotá, uno de los más importantes de la industria audiovisual regional. Este audio fue grabado el día de la presunta agresión, según afirma ella”, escribió Urbina en el tuit en el que también compartió un audio, en este se puede escuchar una acalorada discusión entre la entonces pareja mientras, al parecer, se presenta un caso de agresión.



Según lo dio a conocer la periodista y escritora, el supuesto caso de violencia habría sucedió el 26 de marzo de 2017. En el audio, el actor le dice a Zafra: “No te rasguñé el cuello, te apreté el cuello un poquito”.



Los tuits de Mariángela estarían enfocados en hacer una crítica a los Bogoshorts por haber permitido que el actor presentara los premios, así como lo ha hecho en ediciones anteriores, a pesar de conocer la denuncia pública de ella en 2020.



Ante dichos señalamientos, Barragán en un principio se ofreció para ser entrevistado por Urbina, sin embargo, ella luego indicó que fue cancelada.



Luego, el 14 de diciembre, el actor publicó en sus redes sociales un comunicado en el que tocó el tema de la violencia y la relación que tuvo con Zafra hace un par de años.

Junta directiva de @bogoshorts y su director @DonMrBlack : como periodista, dejo aquí esta información, con las pruebas entregadas por Lia. Agrego otro audio grabado el 12 de junio de 2017, en donde presuntamente Barragán dice: “no te metas conmigo que soy un animal". pic.twitter.com/WBQwYBpfz0 — Mariángela Urbina Castilla (@mariangelauc) December 7, 2022

En el documento explicó que, a pesar de haber dado por terminada la relación amorosa en 2016, para el 2018 tenían contacto netamente laboral, el cual finalizó tras una situación de violencia en un concierto: “Ella me golpeó, cuestionándome por estar con (una persona con quien pensaba iniciar una relación”.



Pero ese no fue el único evento violento del cual el artista habló en su comunicado. También mencionó que en 2019, luego de haber mencionado a Zafra cuando estaba en la tarima, “la nueva pareja de ella, sin mediar palabra ni explicación, me agradece con un golpe en la nariz, un cabezazo”. Afirmó que no respondió ante la agresión sino que dejó todo en manos del personal de seguridad.



Sin embargo, el actor mencionó que sí decidió abrir un proceso ante Medicina Legal luego de dicho incidente y se lo informó a su exnovia mediante un correo. “Unas semanas después, y cuando estaba a punto de viajar, me entero que Lia Zafra comparte un video en sus redes sociales, donde me acusa de haberla intentado matar cuando sostuvimos nuestra relación de pareja”, contó.



Después, se inició el proceso por la denuncia pública realizada por Lia, siendo intermediarios el sindicato de actores A.C.A y la Secretaría de Mujer y Género. Se intentó llegar a una conciliación que no resultó en ningún acuerdo.



Sobre las publicaciones de Urbina, el actor aseguró: “Esta denuncia, que desconoce mi versión, ha traído una seria y dolorosa ola de amenazas, mensajes de odio, cancelación de contratos en mi trabajo como artista”. También recalcó que estaba dispuesto a acordar una entrevista con la comunicadora para “dar la cara”, aunque parece que esa reunió no se ha concretado.



“No soy un monstruo, ni un asesino, ni un peligro para la sociedad como me han señalado. Hago parte también de esa idea de cambio y paz que reclamamos socialmente”, indicó luego de haber dejado claro que había decidido tomar acciones legales para que lo ocurrido se esclareciera.

