El programa ‘MasterChef Celebrity’ sigue entreteniendo las noches de los colombianos, generando expectativa en cada capítulo de lo que puede pasar entre los participantes y su desempeño en la cocina más famosa de Colombia.



Pues ahora, el participante Juan Pablo Barragán se lanzó contra otra participante que no le agrada, en el que aseguró que no la soporta más.

El actor no se ha guardado sus emociones y expresar lo feliz que se siente en ser parte de los últimos 9 participantes que quedaron en competir para ganar el concurso de cocina, logrando evitar el delantal negro y subir el balcón.



“Qué bonito llorar de alegría. Tengo una emoción muy grande. Me siento orgulloso de lo que logramos. Hicimos una dupla con alguien que no habíamos trabajo nunca, en este caso Diego Sáenz” aseguró el actor.



Además, Barragán no dudo en sacar los trapitos al sol mientras hacía de espectador desde el balcón sobre una participante en específico, Daniela Tapia, quien asumió el reto de cocinar un plato innovador, el reto impuesto por los jurados durante la emisión.

Esto fue lo que aseguró el actor: “Estoy como bravo con Daniela, porque yo he notado que no me quiere tanto, me tiene como fastidiado, la debo perdonar”.



Esto lo ha confirmado Natalia Sanint, quien aseguró que una de las participantes que más problemas ha generado en el reality ha sido Daniela Tapia.

“Es la concursante que más me ha sacado la piedra en todos los programas por su actitud”, aseguró Sanint.

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

