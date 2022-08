Este lunes se conoció que al expresidente Juan Manuel Santos y a su esposa, María Clemencia Rodríguez, no les permitieron abordar un vuelo de Avianca que cubría la ruta de Canadá hacia Colombia, pese a que habían realizado los trámites migratorios, tenían los pases de abordaje y habían registrado el equipaje.



El hecho, que habría ocurrido a finales de mayo, fue mencionado inicialmente el pasado domingo por el periodista Héctor Abad Faciolince en su columna en El Espectador, titulada 'Abuso anónimo'. Sin embargo, no reveló la identidad del exmandatario a quien no le permitieron abordar el avión.

Air Canada le ofreció al expresidente un descuento en su próximo vuelo. Foto: Juan Manuel Santos / Twitter

“Cuando el ciudadano y su esposa intentan pedir explicaciones, no se les da ninguna. Simplemente les repiten que no pueden embarcar. Es más, les piden que se retiren, que ahí estorban. Sobra decir que el ciudadano no está borracho, ni ha sido agresivo, ni ha infringido ninguna regla”, escribió Héctor Abad.



Tras conocerse la identidad del expresidente, el mismo Santos se pronunció a través de sus redes sociales con un pequeño texto y un meme basado en la película 'La Terminal', protagonizada por Tom Hanks.



"El incidente con Avianca y Air Canada es de vieja data. No vale la pena revivirlo. Lo importante es que a ningún pasajero le pase lo que nos pasó a nosotros", escribió el expresidente en su cuenta de Twitter.



Según lo que cuenta el periodista en su columna, su esposa (María Clemencia) intentó averiguar los motivos por los que les negaron el abordaje y le respondieron que "hay órdenes de no dejar pasar a bordo a su marido".

Air Canada asume la culpa

En un documento fechado el 14 de junio, la aerolínea Air Canada respondió al reclamo hecho por el expresidente Santos a Avianca. En el texto, la compañía explica que se pudo determinar que hubo un retraso de 9 minutos en el vuelo AC120 de Vancouver a Toronto, donde hizo escala para tomar el vuelo rumbo a Colombia.



"Este retraso a su vez provocó que nuestros sistemas volvieran a reservar su viaje en el próximo vuelo disponible ya que la conexión no se consideró factible. Para completar este proceso de cambio de reserva, Air Canada tuvo que tomar el control de su billete electrónico", explicó Air Canada.