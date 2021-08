Él es Juan Manuel Mendoza, el novio de Melina Ramírez

Esta semana, Melina Ramírez publicó en su cuenta de Instagram una foto con su pareja Juan Manuel Mendoza, que despertó todo tipo de reacciones positivas. Los usuarios les han escrito y enviado muestras de cariño desde que se conoció la relación hace casi un año.

En ese mensaje, la presentadora y modelo escribió: "Me encanta todo lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo, en lo que soñamos, me encanta poder amarnos en nuestros defectos y en nuestras diferencias (incluso cuando nos cuestan), me encanta en lo que somos juntos perfectamente imperfectos".



Pero, ¿quién es el hombre que se robó su corazón?



Juan Manuel Mendoza es un reconocido actor colombiano, nacido el 26 de octubre de 1980 en Cali (Colombia). Tiene 40 años y ha formado parte de grandes producciones de televisión del país.



Varios lo recuerdan por sus papeles de Matías Sánchez, en 'Floricienta'; Ernesto Izquierdo, en 'El penúltimo beso'; Jorge Viana, en 'A corazón abierto'; Julán López, en 'Dulce Amor'; Amadeo López, en 'Niche'; el detective Pablo Corcel, en 'Siempre bruja', entre otros.



También formó parte del musical 'Hombres a la plancha' junto con Carlos Montaño, Juan Manuel Medina, Karoll Márquez y Alejandro González. Es un apasionado por la música y sube fotos con su guitarra.

Sobre su vida personal, se sabe que tuvo una hija con la actriz Daniela Donado. Su relación duró cuatro años. Tienen una buena comunicación por la menos y, en ocasiones, publica mensajes agradeciendo por el cuidado y amor hacia la pequeña.



Ahora bien, la primera foto de Juan Manuel Mendoza con Melina Ramírez fue publicada el 19 de noviembre de 2020, pero se infiere que ya estaban desde antes juntos, por el mensaje que acompaña la imagen: "Gracias por estos meses de tanto aprendizaje, amistad, complicidad, pero sobre todo por tanto amor. Y lo que nos queda por delante".

De ahí en adelante, todo ha sido feliz, según lo que se ve en lo que publican. Los posteos giran en torno al amor, enamoramiento y romance, al igual que el profundo agradecimiento por haberse cruzado el uno con el otro en sus respectivos caminos.



