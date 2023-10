Juan José Rodríguez 'El Puma Jr.' había denunciado amenazas de muerte en su contra

El mundo de la música se encuentra de luto luego de que este 11 de octubre se diera a conocer el repentino fallecimiento de Juan José Rodríguez Jr., quien afirmaba ser hijo del reconocido cantante José Luis Rodríguez, conocido como ‘El Puma’.



La noticia fue confirmada por sus hermanas Lilibeth y Liliana Rodríguez Morillo, quienes a través de un conmovedor mensaje le dieron el último adiós.



"Como familia, compartimos la dolorosa y lamentable noticia del fallecimiento de Juan José Rodríguez Jr. en Pereira, Colombia. Las causas de su muerte aún se desconocen y se estarán haciendo las respectivas investigaciones".



Frente a su repentino fallecimiento, retomó relevancia una denuncia que había hecho el cantante en 2022 sobre amenazas de muerte.



El hombre falleció en Pereira. Foto: Imagen tomada de redes sociales

En medio de una entrevista en el canal de YouTube 'De historia en historia' habló sobre su papá, 'El Puma', y porqué no había Sido reconocido como su hijo.



"Yo ya había dicho en este programa que te había reconocido el hermano de José Luis Rodríguez, Oswaldo, quien te dio el apellido Rodríguez, ¿estoy en lo correcto?", dijo la presentadora.



Frente a esto, el Puma Jr. dijo: "Lo que pasa es que esto ha traído una cantidad de problemas serios a tal punto de que pesan sobre mí amenazas de muerte", desveló.



Y añadió que si familia había llegado a puntos extremos porque "en vez de parecer una familia unida parecemos una de leones, una familia felina, y creo que eso no se vale", agregó.

Al abordar el tema de su papá, dijo que se había adentrado en una "campaña de desprestigio"



Asimismo, Juan José explicó: "Yo sí dije que tenía una carta que, si a mí me pasaba algo, él era responsable, y por supuesto, la carta la tienen un periodista muy conocido y mi abogado".



Sobre quienes realizaban estás amenazas en su contra, Juan José Rodríguez Jr. exaltó: "No solamente está involucrada la esposa, Carolina (Pérez), lo están otros miembros de la familia que han hecho como un complot en contra mía".



"Esto ha llegado tan lejos que lo único que falta aquí es que ellos me maten y me velen. Creo que es lo que quieren hacer", finalizó.



Hasta el momento no se han revelado las causas de la muerte del artista.

