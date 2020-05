Esta es la verdad sobre la falsa reaparición de Juan Gabriel

El pasado domingo 10 de mayo fue un día atípico: en la gran mayoría de países del mundo se celebró el Día de la madre a distancia. Esto debido a las medidas de resguardo con las cuales los diversos gobiernos buscan ralentizar el avance del nuevo coronavirus.



Y entre los muchos clips de madres recibiendo serenatas 'online', o numerosas familias enviando mensajes de aliento en estos tiempos de adversidad, se coló un video que ‘estalló’ las redes sociales latinoamericanas: la ‘reaparición’ del cantante Juan Gabriel.

En un misterioso video, de poco más de un minuto, apareció un hombre diciendo que era Juan Gabriel y enviando un mensaje de apoyo. Además de ello, brindó una más que sospechosa explicación sobre su presunta ‘ausencia’ (en términos oficiales el cantante no está ausente: está muerto).



“No me quedó otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México, sufriendo por el coronavirus, ahora que ya es mayo y 2020, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes”, afirmó el hombre en el video, en el cual, a diferencia del ‘look’ que lo inmortalizó, no tenía pelo.



De hecho, el supuesto' Divo de Juárez’ aparecía calvo, más obeso y un poco más viejo.



“Con todo mi cariño, mi amor, mi público es de lo que yo puedo vivir, ya no aguanté más (…) Envío un saludo a toda mi gente y espero que en México pase esto pronto y el próximo año estaré en contacto con ustedes y les diré la verdad”.



Entre las supuestas razones de su ausencia, el Juan Gabriel del video mencionó cierta presión ‘política’ en su país natal.

¿Juan Gabriel, entonces, está vivo? Joaquín Muñoz, su exrepresentante, y el entorno artístico del ‘Divo’ alimentaron las teorías conspirativas que, como en su momento pasó con Elvis Presley o Tupac Shakur, por mencionar solo algunos ejemplos, apuntaron a una vida artística de clandestinidad y misterio.



Sin embargo, este lunes, Guillermo Pous, abogado de la familia del aertista, le salió al paso a las especulaciones y aseguró que el hombre del video no es más que un producto de las maravillas de la tecnología: el Juan Gabriel que brinda el mensaje es una ‘deepfake’.



No se conoce, eso sí, la identidad de la persona que prestó su rostro original para que se montara el del cantante.



Vale recordar que el 'deepfake' utiliza tecnología de reemplazo de rostros para poner caras de celebridades en cuerpos distintos. Asimismo, 'mimetiza' los gestos del famoso original para que quede como una copia idéntica. Tal como sucedió con Juan Gabriel.

Pous derrumbó este nuevo capítulo de la teoría conspirativa durante una charla en el programa radial de Javier Poza, en México.



“En realidad no es un imitador... es una aplicación en la que se utiliza el cuerpo y la voz de una persona y se le empalma la cara de otra, logras sincronizar el audio que escuchas con el 'lipsync' sin que sea real. Desconozco cuál fue el origen de esto”, aseguró el abogado, quien, además, descartó que la familia del cantante vaya a tomar medidas legales al respecto.

El pasado domingo, el video dio pie a todo tipo de controversias en redes sociales.



Muchos apuntaban, justamente, a una suerte de resurrección del 'Divo’. Otros, por el contrario, descartaron que fuese un video real y, más bien, buscaron desvelar la identidad del imitador.

