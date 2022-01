El cantautor Juan Gabriel, durante su vida tuvo diferentes polémicas personales. Los cuestionamientos sobre cuántos hijos tenía y los embrollos familiares estuvieron presentes en el transcurso de su carrera.



Y ahora, este tema vuelve a dar de qué hablar, pues al parecer 'El Divo de Juárez' tendría dos hijos que no fueron reconocidos, así lo dejó saber en una reciente entrevista su amiga Dulce, quien confirmó la existencia de otros jóvenes que serían hijos de él.

“Hay un niñito muy chiquito y hay uno muy grandote que es médico, que además era el orgullo de Alberto; ese nunca va a salir porque a él no le interesa, es un muchacho triunfador, lo heredaron en vida, era el gran orgullo de su padre y es un muchacho guapísimo… Tenía fotos de sus hijos y las traía en el celular, pero desafortunadamente me robaron el celular”, dijo la actriz y cantante para el medio Suelta la sopa.



Entre los hijos reconocidos legalmente por el cantante está Iván Gabriel, Joan Gabriel, Hans Gabriel, Jean Gabriel y Luis Alberto.

En la foto: El cantautor Juan Gabriel, junto a sus hijos. Foto: Archivo particular.

Igualmente, Jesús Salas, manager del intérprete de 'Querida', dijo que los otros dos hijos de Juan Gabriel, hasta la fecha no se han acercado para manifestar alguna relación filial con el intérprete de 'Querida'.



“Ellos no aparecen. Yo lo sé porque éramos amigos íntimos y me enteraba, pero nunca han aparecido, nunca han molestado y pues qué bueno”, señaló Salas para el programa Sale el Sol.



