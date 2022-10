En una conferencia de prensa a la cual asistieron los medios de comunicación más importantes de México, Joaquin Muñoz, ex representante del icónico cantante Juan Gabriel, aseguró que el ‘Divo de Juárez’ está vivo y que es el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de quien depende que la celebridad vuelva a aparecer ante la luz pública.



Durante la audiencia, Muñoz tuvo una acalorada discusión con la prensa, que le cuestionó las pruebas sobre el paradero del artista de ‘Hasta que te conocí’. Según apuntó el empresario, la estrella mexicana habría estado fingiendo su muerte desde el 28 de agosto de 2016, cuando el mundo reportó su fallecimiento.

Juan Gabriel murió hoy hace 5 años Juan Gabriel murió hoy hace 5 años. Cinco años de la muerte de Juan Gabriel. Foto: EFE

¿Por qué AMLO?

Muñoz ha manifestado que Juan Gabriel está esperando que el Presidente de México lo apoye para volver a los escenarios; no obstante, lo único que impide que se dé la estrepitosa noticia es que de la mano de AMLO se solucione su situación fiscal, pues todos sus bienes y derechos de propiedad intelectual pasaron a nombre de Iván Aguilera, su hijo y heredero universal de su fortuna.



Según informó el ‘Heraldo’, el empresario se refirió a que el artista iba a reaparecer en 2017, pero pospuso su ‘resurrección’ debido a las súplicas de su hijo, quien estaría malgastando su fortuna e incumpliendo los presuntos acuerdos hechos previo a la muerte de su padre.



Juan Gabriel, el gran cantante y compositor mexicano conocido por clásicos como 'Querida' y 'Amor eterno', falleció el domingo 28 de agosto del 2016 a los 66 años de edad. Foto: EFE

“Esto es lo que le dice al presidente, para que pongan mucha atención, a ver si es cierto que Iván es su dueño universal: ‘quiero personalmente solucionar problemas de la manera legal, no estoy en contra de rendir algún informe a la Secretaría de Hacienda o a alguna otra dependencia, sólo requiero de tiempo y sobre todo de seguridad, ya que el acuerdo que yo tenía con mi hijo Iván no se ha respetado y me ha traicionado de alguna manera'”, leyó Muñoz la supuesta petición del cantante de ‘Así fue’ y ‘Abrázame muy fuerte’.



“Señor presidente, ayude a Juan Gabriel, usted tiene todo el poder del Estado siendo presidente, usted nomás ordene y Juan Gabriel va a Palacio Nacional, muchas gracias a todos ustedes y que viva el único genio que tiene México, que es Juan Gabriel”, terminó Muñoz el polémico discurso.



Así mismo, tuvo un fuerte roce con la prensa que le recriminó la falta de seriedad y de compromiso con la información que está ofreciendo, pues recriminan que es poco creíble . Durante la conferencia, una reportera le dio a conocer que ella había investigado sobre la muerte del originario de Parácuaro, Michoacán, y que tuvo acceso al acta de defunción del artista, lo que comprueba que Alberto Aguilera, nombre de nacimiento de la celebridad, falleció hace 6 años.



Las declaraciones no calaron bien en el empresario, quien contestó con notable molestia: "No me importan los medios, fíjate nomás qué pasa con ustedes, tienen seis años siguiéndome, los cito y todo, ¿quiénes están más locos, yo o los medios? (...) Juan Gabriel está vivo y yo no puedo estar engañando al presidente”, concluyó.

