‘No pasa nada’: Juan F. Samper desmiente supuesto romance con Carolina Cruz

Tras los rumores de una supuesta relación amorosa entre la modelo y presentadora Carolina Cruz y el músico Juan Felipe Samper, después de la difusión de un video en el cual aparecen juntos en un evento, él se pronunció.



Y es que, al parecer, por varios perfiles en redes sociales circularon unas imágenes en las cuales aparecen Cruz y Samper en un concierto en el que se presentó el cantante ‘Nacho’.

Estos rumores también apoyaban la versión de quienes aseguraban que Cruz había dado fin a su relación de 10 años con el actor Lincoln Palomeque.



Ella, en reiteradas ocasiones, aseguró que aún están juntos, sin embargo, las ‘suspicacias’ seguían vigentes en sus seguidores.



En entrevista con la revista ‘Vea’, Samper aclaró el malentendido.



“Es bobada ponerse a especular sobre cosas que no tienen fundamento. Realmente no pasa absolutamente nada”, dijo.



En las imágenes se veía cómo Cruz y Samper se saludaron con un beso en la mejilla y un abrazo, cosa que fue suficiente para la ‘rumorología’.



“Caro es muy amiga mía, la quiero con todo mi corazón, nos encontramos una noche. No entiendo cuál es el revuelo con unas fotos, con un saludo, simplemente nos vimos, nos tenemos un inmensísimo cariño y ya”, sostuvo el artista en la conversación con el citado medio.



Juan Felipe Samper y Carolina Cruz en un concierto de Carlos Vives y Nacho... ¿Amor a la vista?

Juan Felipe Samper es un intérprete caleño que hizo parte de la agrupación Sin Ánimo de Lucro, reconocida por su aporte en el tropipop bogotano.



Recientemente el grupo se reunió y, junto a Carlos Vives, hicieron ‘Parrandero Remix’, tema que reavivó la nostalgia de sus fanáticos.



“Sin Ánimo de Lucro está de vuelta. Hace 15 años esta canción se tomó las radios, discotecas, y rumbas de Colombia, y de varios países de Latino América. Este himno de la fiesta nos hizo soñar con lo que nunca imaginamos. Pasaron 10 años desde que dejamos de tocar juntos y ahora, volvimos”, escribió Samper en su cuenta en Instagram.



La canción es una de las más escuchadas de Spotify Colombia.

Juan Felipe Samper dijo la verdad sobre lo que hay entre él y Carolina Cruz

Esta no es la primera vez que le inventan un romance al cantante.



A principios de octubre también se especuló que tenía una relación amorosa con la actriz y cantante Majida Issa. Todo después de que grabaran juntos un sencillo llamado ‘¿Qué saben ellos?’.



Carolina Cruz no se ha pronunciado sobre el tema.



Esta semana, ella también fue noticia tras mostrarse conmovida por el estado de salud de su hijo Salvador, quien ha presentado un crecimiento inusual en su cabeza.

