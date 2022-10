Tras los rumores de una infidelidad y una posible separación, el músico Juan Duque confirmó en sus redes sociales que había terminado con Lina Tejeiro. En los últimos días el antioqueño ya habría dado algunas pistas sobre el hecho cuando admitió públicamente, en un programa, que "no pasaba por el mejor momento en su relación con la actriz".



“Un amor fugaz'', así lo definen millones de internautas que desde el primer momento estuvieron conectados con el romance entre el cantante y la intérprete de ‘La ley del corazón’. Hace pocos meses, la noticia de su noviazgo no solo se había apoderado de la prensa sino también de las plataformas digitales.

Las que ponían “un amor como el de Lina Tejeiro y Juan Duque” quedaron así: pic.twitter.com/Kpwm904HRd — 𓅓 (@pablohvargas_) October 22, 2022

Con lo de Lina Tejeiro y juan duque.



Andy rivera está así: pic.twitter.com/e0pMvl6nwL — Alejandra beltran (@Alejand9527) October 23, 2022

Yo viendo que la Lina Tejeiro borro todas las fotos con Juan duque en su Instagram .. pic.twitter.com/lpHT0TnFQH — Dahiana Uran✨ (@dahiana_uran) October 24, 2022

Y es que se habían convertido en una de las parejas más influyentes de la farándula nacional, debido a lo sorpresivo que fue su amorío, pues semanas antes se le había vuelto vinculado a Lina Tejeiro con Andy Rivera, su expareja, y con quien ha tenido altos y bajos durante años.



De igual forma, en la mañana de este lunes 24 de octubre, Duque aprovechó para hablar con sus más de 700 mil seguidores en Instagram y confesarles la noticia.



"La vuelta está muy densa, a veces hasta tengo miedo de hablar, porque no conozco los alcances de la gente que está haciendo esto y a ustedes les cuento todo y ustedes saben todo de primera mano”, dijo el antioqueño.



“Vamos a estar bien, solamente les aclaro que la relación no terminó por infidelidad, fue decisión de ella, que yo respeté y está bien”, agregó.



Ya que terminaste con Juan Duque, no vayas a volver con Andy.



Lina Tejeiro: pic.twitter.com/7mugEk8Ron — Confleiys Targaryen (@rondevinola_) October 22, 2022

*Juan Duque le pone cacho a Lina Tejeiro*

Andy Rivera: pic.twitter.com/mJU5kU3LEG — ℕ (@velitanoseapaga) October 23, 2022

Cuando veo a Lina Tejeiro en tendencia pic.twitter.com/7MOW5iXfgr — Agriaydulce_ (@Agriaydulce2) October 22, 2022

El cantante realizó dicha declaración porque días atrás se había difundido un rumor en Twitter, en el que una mujer le habría coqueteado a Juan Duque y este le habría correspondido.



Además Mencionó el tiempo que llevaba sin hablarse con la actriz a causa de los supuestos que se estaban generando alrededor de su relación amorosa. Según comentó, fueron más de dos semanas en las que las celebridades no entablaban una conversación de pareja.



"Hace más de 15 días que ya habíamos cortado comunicación. Mucho por darle su espacio, a ella; más que todo por darle espacio a ella (..) ojalá esto no manche mi carrera musical, que tanto trabajo y con tanto empeño durante estos años, que le he metido mucho, que he hecho muchas cosas, no voy a dejar que esto empañe lo bonito que estamos haciendo”.



Andy Rivera llegando nuevamente a la vida de Lina Tejeiro. pic.twitter.com/GnnEP3UvDP — The Time/1 (@Time55256) October 22, 2022

Los zapatos de Lina Tejeiro. pic.twitter.com/ZhXGeZuWlC — Wil (@wil_cristancho) October 22, 2022

Guaidò entrando a la casa de Lina Tejeiro después de romper con Juan Duque. pic.twitter.com/yAfkRQGW4w — Javier Peña (@nelson1javier) October 23, 2022

